विवियन डीसेना के घर नन्हे मेहमान ने लिया जन्म, पत्नी नौरान अली दूसरी बार बनी मां
Vivian Dsena Family: विवियन डीसेना ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर फैंस को खुशखबरी दी है। उन्होंने बताया कि उनके घर नन्हे मेहमान का आगम हुआ है।
‘बिग बॉस 18’ के विनर विवियन डीसेना और उनकी पत्नी नौरान अली के जीवन में एक बार फिर खुशियों ने दस्तक दी है। एक्टर ने दूसरी बार पिता बने हैं। जी हां, विवियन ने सोशल मीडिया पर इमोशनल पोस्ट शेयर कर खुद ये खुशखबरी दी है। उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी ने 30 मार्च के दिन बेबी बॉय को जन्म दिया है।
विवियन का पोस्ट
विवियन ने अपने पोस्ट में लिखा, ‘कुछ समय के लिए मैं लाइमलाइट से दूर हो गया था... लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी। कुछ कहानियां बताई नहीं जातीं, उन्हें पहले जिया जाता है। मेरी चुप्पी ने ही सब कुछ कह दिया... हमारा परिवार अब और बड़ा हो गया है... और इस बार... हमारे घर एक राजकुमार ने जन्म लिया है।’
विवियन की फैमिली और तीन बेटियां
विवियन ने साल 2013 में वाहबिज दोराबजी से शादी की थी। हालांकि, साल 2016 में दोनों अलग हो गए और साल 2021 में दोनों का तलाक फाइनलाइज हुआ। साल 2019 में विवियन ने अपना धर्म बदला और इस्लाम अपना लिया। इसके बाद साल 2022 में उन्होंने मिस्र (Egypt) की पत्रकार नौरान अली से निकाह किया। शादी के बाद विवियन तीन बेटियों के पिता बनें जिनमें से एक उनकी अपनी बेटी लेयान और दो सौतेली बेटियां हैं।
बेटियों के पिता होने पर विवियन ने क्या कहा था?
2024 में विवियन ने बिग बॉस 19 के दौरान लड़कियों का पिता होने पर अपनी खुशी जाहिर की थी। उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू में कहा था, ‘पिता बनना एक सपना सच होने जैसा है। ये एक बहुत अद्भुत एहसास है। जब भी मैं अपने बच्चे को अपनी बाहों में लेता हूं, तो मुझे लगता है जैसे मैं दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर पर हूं। मैं इससे ज्यादा और क्या मांग सकता था?’
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
करियर का सफर
वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।
पढ़ाई-लिखाई (Education)
वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।
खासियत और हुनर (Expertise)
एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।
विजन
वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।और पढ़ें
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