बिग बॉस 18 कंटेस्टेंट कशिश कपूर पर डिजाइनर ने लगाया 85 हजार का गाउन बर्बाद करने का आरोप

स्प्लिट्सविला और बिग बॉस 18 जैसे शोज में नजर आई कशिश कपूर पर एक डिजाइनर ने उनका महंगा गाउन खराब करने का आरोप लगाया है। डिजाइनर के मुताबिक इस घटना के बाद कशिश ने उनका नंबर ब्लाक कर दिया।

Usha Shrivas लाइव हिन्दुस्तानSat, 16 Aug 2025 07:17 AM
स्प्लिट्सविला और बिग बॉस 18 जैसे शोज से पॉपुलर हुई कशिश कपूर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. रियलिटी शो के जरिए उन्होंने ऑडियंस के बीच अपनी अलग पहचान बनाई। लेकिन अब कशिश पर एक डिजाइनर को स्कैम करने का आरोप लगा है। डिजाइनर के मुताबिक कशिश ने उनका 85 हजार का लहंगा बुरी हालत में वापस किया। इसके बाद उन्होंने न तो डिजाइनर को पैसे वापस किए और न ही माफी मांगी।

डिजाइनर का आरोप

रिपोर्ट्स के मुताबिक, कशिश ने एक डिजाइनर का 85,000 रुपये का कूट्योर गाउन खराब कर दिया। डिजाइनर का कहना है कि गाउन ‘गीला और धूल से भरा’ वापस किया गया, जिसकी हालत इतनी खराब थी कि उसे बेचना या इस्तेमाल करना मुमकिन नहीं था। डिजाइनर और ब्रांड ओनर स्मिता श्रीनिवास ने सोशल मीडिया पर स्क्रीनशॉट शेयर कर सबूत दिए। उनका आरोप है कि फुल कॉम्पन्सेशन की जगह कशिश ने सिर्फ 40,000 रुपये देने की पेशकश की, जो असली कीमत से आधा भी नहीं था।

डिजाइनर को नहीं मिली माफी

डिजाइनर ने दावा किया कि कई हफ्तों तक बहाने बनाने के बाद कशिश ने उन्हें ब्लॉक कर दिया। यहां तक कि एजेंसी से कॉन्टैक्ट करने पर ‘कॉम्पन्सेशन’ के नाम पर सोशल मीडिया शाउटआउट ऑफर किया गया। स्क्रीनशॉट्स के मुताबिक, कशिश ने ये भी कहा कि वो गाउन पहनेंगी ही नहीं, इसलिए पैसे नहीं देंगी। डिज़ाइनर ने नाराज़गी जताते हुए कहा कि न माफ़ी मिली, न पैसे, बल्कि उन्हें इग्नोर कर दिया गया। स्मिता ने बाकी डिजाइनर को भी सलाह दी कि हमेशा डॉक्यूमेंटेशन करें, एडवांस लें और ‘एक्सपोज़र से बिल नहीं भरते’ वाली सोच से बचें।

घर में हुई चोरी

बता दें, हाल ही में कशिश घर में हुई चोरी को लेकर खबरों में बनीं हुई थीं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर बताया था कि उनका कुक, सचिन कुमार चौधरी, उनके घर से चोरी कर भाग गया है। 13 जुलाई को यूट्यूब पर पोस्ट किए गए वीडियो में कशिश रोते हुए नज़र आईं और बताया कि उनके पास घर पर करीब 7 लाख रुपये कैश था, जो सिंगापुर ट्रिप से पहले लॉकर से गायब हो गया। कशिश के मुताबिक, जब उन्होंने कुक को पकड़ा तो उसके पॉकेट से 50,000 रुपये मिले। उसने उन्हें दीवार से लगाकर धमकाया कि किसी को कॉल मत करना। सेल्फ-डिफेंस में कशिश ने उसे घर से निकाल दिया।

