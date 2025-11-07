अपने एक्स बॉयफ्रेंड को शहनाज गिल ने दिया था धोखा, बताया कैसा चाहिए पार्टनर

संक्षेप: बिग बॉस 13 में नजर आईं शहनाज गिल इन दिनों अपनी फिल्म इक्क कुड़ी को लेकर चर्चा में हैं। फिल्म के प्रमोशन के लिए एक इंटरव्यू में शहनाज गिल ने माना कि उन्होंने अपने एक एक्स बॉयफ्रेंड को धोखा दिया था।

पंजाबी फिल्म इक्क कुड़ी के प्रमोशन में व्यस्त शहनाज गिल ने हाल ही में एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने रिलेशनशिप में अपने पार्टनर को धोखा दिया था। शहनाज गिल ने कहा कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनका पार्टनर उन्हें प्यार नहीं करता है। शहनाज गिल ने इस इंटरव्यू में ये भी बताया कि एक पार्टनर में क्या क्वालिटी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वो पार्टनर के साथ किसी भी बिल को डिवाइड करने में यकीन रखती हैं।

शहनाज ने एक एक्स को दिया था धोखा एसएमटीवी को दिए एक इंटरव्यू में शहनाज गिल ने माना कि उन्होंने एक बार अपने एक्स को धोखा दिया है क्योंकि वह उनसे प्यार या उनकी सरहाना नहीं करता था। शहनाज ने रिलेशनशिप में फाइनेंशियल समानता पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि रिलेशनशिप में दोनों पार्टनर्स को फाइनेंशियल रूप से समान योगदान देना चाहिए।

शहनाज को चाहिए कैसा पार्टनर शहनाज ने कहा, “मैंने किया है, प्यार में, वैसे नहीं। मैंने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वाइब सही नहीं थी। जब आप किसी से कुछ उम्मीद करते हैं और वो उन उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते हैं...मेरी वैसी उम्मीदें होती हैं, और मैं ऐसे ही अंतहीन रूप से देती नहीं रह सकती हूं। मैं लेन-देन में विश्वास रखती हैं। जब कुछ ऐसा होता है, मैं वो खत्म कर देती हूं क्योंकि किसी में इतना इन्वेस्ट करना और बदले में कुछ नहीं मिलना, समय की बर्बादी है।”