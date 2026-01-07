दुबई में हुआ बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट का रीयूनियन, ट्रिप रिजेक्ट करने वाली ये फाइनलिस्ट भी पहुंची

संक्षेप: बिग बॉस 19 के सभी कंटेस्टेंट का रीयूनियन हुआ है। सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें और वीडियोज वायरल हो रहे हैं। इन तस्वीरों में तान्या मित्तल, फरहाना भट्ट, अभिषेक बजाज, अश्नूर समेत सभी एक साथ नजर आ रहे हैं।

बिग बॉस 19 सबसे सफल सीजन में से एक है। इस बार भी शो में नजर आए कंटेस्टेंट को जबरदस्त प्यार मिला था। शो में एक दूसरे के साथ लड़ते दिखे कंटेस्टेंट अब दोस्त बन गए हैं। हाल में दुबई में हुए रीयूनियन में बिग बॉस 19 के लगभग सभी कंटेस्टेंट को एक साथ इवेंट में देखा गया। सोशल मीडिया पर इस दुबई इवेंट की कई तस्वीरें और वीडियोज वायरल हो रही हैं।अभिषेक बजाज, अश्नूर कौर, प्रणित मोरे, गौरव खन्ना, फरहाना भट्ट, मृदुल तिवारी बसीर अली, नतालिया, आवेज दरबार, नगमा मिरजकर, मालती चाहर, नीलम गिरी,कुनिका, तान्या मित्तल समेत सभी कंटेस्टेंट को एक इवेंट में साथ देखा गया।



बिग बॉस के कंटेस्टेंट का रीयूनियन

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

अश्नूर लगातार अपने इस रीयूनियन की तस्वीरें और वीडियो शेयर कर रही हैं। हाल में उन्होंने आवेज, गौरव और प्रणित के साथ अपना एक वीडियो शेयर किया था। अब एक वीडियो में प्रणित, मालती को मनाते दिख रहे हैं। रेड ड्रेस में फरहाना भट्ट लाइमलाइट लूट रही हैं। इसके अलावा तान्या मित्तल भी लाल साड़ी में इवेंट में शामिल हुईं। मालती ने लॉन्ग ब्लैक ड्रेस कैरी की थी। गौरव खन्ना अपनी पत्नी आकांक्षा के साथ पहुंचे थे। नेहल चुडासमा, बसीर अली भी साथ नजर आए। अमाल मलिक पिता डब्बू मलिक के साथ पहुंचे थे। इस रीयूनियन में शहबाज बदेशा नहीं दिखे। वैसे फरहाना और अमाल ने भी अपने पहले के कमिटमेंट की वजह से दुबई ट्रिप कैंसिल कर दिया था। लेकिन अब दोनों इस पार्टी में एन्जॉय करते नजर आए। सोशल मीडिया पर बिग बॉस के इन कंटेस्टेंट की मुलाकात वायरल हो रही है।





सुपरहिट था सीजन

बता दें, बिग बॉस 19 में नजर आए कंटेस्टेंट को ऑडियंस ने पसंद किया था। इस सीजन की कई लड़ाइयां सोशल मीडिया पर वायरल हुई। मेकर्स पर बायस्ड होने का आरोप लगा। शो के बीच से ही अभिषेक बजाज और बसीर अली बाहर हो गए थे। दोनों को ही टॉप 5 का कंटेस्टेंट माना जा रहा था। अंत में फाइनल मुकाबला गौरव खन्ना, फरहाना भट्ट, प्रणित मोरे, तान्या मित्तल और अमाल मलिक के बीच हुआ था। गौरव ने फरहाना को पीछे छोड़ते हुए ट्रॉफी अपने नाम की।