बॉक्स ऑफिस पर टकराएंगे अक्षय कुमार और परेश रावल, 19 सितंबर को इन तीन फिल्मों का होगा क्लैश

अक्षय कुमार, अनुराग कश्यप और परेश रावल की फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर बड़ा क्लैश देखने को मिलेगा। इन तीनों की फिल्म एक ही दिन पर रिलीज हो रही हैं। इस क्लैश पर परेश रावल ने रिएक्ट किया है।

19 सिंतबर को बॉक्स ऑफिस पर तीन बॉलीवुड फिल्मों का क्लैश देखने को मिलेगा। इन फिल्मों में अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म जॉली एलएलबी 3, परेश रावल की फिल्म अजय द अनटोल्ड स्टोरी और अनुराग कश्यप की फिल्म निशानची का नाम शामिल है। इस बॉक्स ऑफिस क्लैश को लेकर परेश रावल ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सब अपने ही लोग हैं।

क्लैश को लेकर क्या बोले परेश रावल

Galatta India से खास बातचीत में परेश रावल ने क्लैश को लेकर बात करते हुए कहा, "सब हमारे ही लोग हैं, सबकी पिक्चर चले।" परेश रावल की बात करें तो वो अक्षय कुमार के साथ कई फिल्मों में काम कर चुके हैं। वो हेरा फेरी 3 में भी अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी के साथ नजर आएंगे। वहीं, परेश रावल अनुराग कश्यप द्वारा डायरेक्ट की गई फिल्म नो स्मोकिंग में भी अहम किरदार निभा चुके हैं।

अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी

परेश रावल की फिल्म अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी की बात करें तो ये फिल्म रविंद्र गौतम ने डायरेक्ट की है। यह फिल्म उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के जीवन पर आधारित होगी। फिल्म में परेश रावल महंत अवैद्यनाथ का किरदार निभाएंगे।

जॉली एलअलबी 3

जॉली एलएलबी 3 की बात करें तो इस फिल्म में अक्षय कुमार, अरशद वारसी और सौरभ शुक्ला अहम किरदार में नजर आएंगे। फिल्म को सुभाष कपूर ने डायरेक्ट किया है।

निशानची