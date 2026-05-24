बिच्छू के सबसे पॉप्युलर गाने ‘टोटे-टोटे’ का मतलब पता है? फिल्म के साउंडट्रैक की बिकी थीं 16 लाख कॉपी
साल 2000 में आई बिच्छू फिल्म का गाना टोटे-टोटे सबने खूब गाया होगा, क्या आपको पता है मतलब? इस फिल्म से जुड़े कुछ ऐसे मजेदार फैक्ट्स हैं जो पढ़कर आपको मजा आएगा।
साल 2000 में आई फिल्म बिच्छू फिल्म याद है? वही बॉबी देओल और रानी मुखर्जी वाली। यह फिल्म भले सेमी-हिट रही हो लेकिन इसके गाने अब तक लोगों की प्ले लिस्ट में गदर काट रहे हैं। वन्स यू फॉल इन लव इन लाइफ... प्यार हो ना जाए जैसे कई गाने अब भी लोग शौक से सुनते हैं। फिल्म के साउंडट्रैक की करीब 16 मिलियन कॉपीज बिकी थीं। फिल्म का सबसे पॉप्युलर गाना था, दिल टोटे-टोटे हो गया। लोगों ने इस गाने पर खूब डांस किया और इसे गाया, पर इसका मतलब नहीं पता। अगर आप भी उनमें से हैं तो जाने इसका मतलब है फिल्म से जुड़ी इंट्रेस्टिंग बातें।
समीर ने लिखा ये धांसू गाना
साल 2000 में सबसे ज्यादा बिकने वाले साउंडट्रैक्स में बिच्छू 11वें नंबर पर था। इसका गाना अंखियां लड़ीं हो लड़ीं बीच बाजार, दिल मेरा लुट गया पहली बार... श्वेता शेट्टी और हंसराज ने गाया था। गाना फिल्माया भी इन्हीं दोनों सिगर्स पर था। इसके लिरिसिस्ट यानी लेखक समीर थे। म्यूजिक डायरेक्टर आनंद राज आनंद थे। इस गाने की लाइन थी- टोटे-टोटे हो गया। इसका मतलब था दिल टुकड़े-टुकड़े हो गया।
दिल टूटने पर डांस नंबर
इंट्रेस्टिंग बात है कि ये गाना डांस नंबर है लेकिन इसमें दिल टूटने की बात हो रही है। हालांकि ये शब्द इसमें ऐसे ही नहीं जोड़े गए थे। अगर आप पूरी लाइन को ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि दिल टूटने की वजह क्या है। लाइन्स हैं- अंखियां लड़ीं हो लड़ीं बीच बाजार, दिल मेरा लुट गया पहली बार। उसको बुलाया मैंने कितनी बार, आया नहीं चंद्रा एक वी वार। टोटे-टोटे हो गया। यानी जिस पर दिल लुट गया, उसे इतनी बार बुलाने के बाद भी वह नहीं आया जिससे दिल के टुकड़े-टुकड़े हो गए।
1983 में धर्मेंद्र बनाना चाहते थे बिच्छू
बिच्छू फिल्म से जुड़ी कुछ और इंट्रेस्टिंग बातें इंटरनेट पर मौजूद हैं जो कम लोग जानते हैं। 1983 में बिच्छू नाम से एक फिल्म धर्मेंद्र ने भी प्रोड्यूस की थी। वह फिल्म बंद हो गई। बाद में बिच्छू बनी तो इसमें बॉबी देओल को लिया गया। बिच्छू में पहले तब्बू को लिया गया था। बाद में उन्होंने फिल्म छोड़ दी।
सीन पर हुई थी कॉन्ट्रोवर्सी
फिल्म में रानी मुखर्जी किरन बाली के रोल में थीं। वह टीनेजर बनी थीं। मूवी में उन्हें सिगरेट पीते दिखाया गया था। यह सीन कॉन्ट्रोवर्सी में भी रहा था।
अनाउंस हो चुका है सीक्वल
फिल्म के डायरेक्टर गुड्डू धनोआ थे। उन्होंने इसका सीक्वल अनाउंस कर दिया था लेकिन यह आज तक नहीं बन सका।
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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