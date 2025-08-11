भुवन बाम के साथ रियलिटी शो में हुआ था ऐसा बर्ताव, फिर बनाया अपना खुद का यूट्यूब चैनल

Bhuvan Bam Kissa: भुवन बाम ने एक इवेंट के दौरान बताया था कि कैसे उन्हें रियलिटी शोज के ऑडिशन देने के बाद इस बात का अहसास हुआ कि उन्हें अपना खुद का चैनल बनाकर पब्लिक से सीधे कनेक्ट करना चाहिए।

एक्टर-राइटर भुवन बाम ने अपना करियर यूट्यूब वीडियो बनाने से शुरू किया था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पहले उन्होंने कई रियलिटी शोज में कोशिश की थी। लेकिन वहां उन्हें जो एक्सपीरियंस हुआ, उसके बाद उन्होंने यह फैसला लिया कि वो अपना टैलेंट यूट्यूब पर दिखाएंगे। 'ढिंढोरा', 'ताजा खबर' और 'लॉगआउट' जैसे शोज का हिस्सा रह चुके भुवन बाम ने यह किस्सा खुद एक इवेंट में बातचीत के दौरान बताया था कि रियलिटी शोज वाले इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आने वालों के साथ कई बार कितना बुरा व्यवहार करते हैं।

7 घंटे तक लाइन में लगे रहे भुवन भुवन बाम ने बताया, "मैं एक रियलिटी शो में गया था। आपने अगर ऑडिशन वीडियो देखी हों तो उसमें आपके यहां (सीने पर) एक सीरियल नंबर दिया जाता है। मैं उस लाइन में लगा हुआ था पिछले 7 घंटे से। मुझे ऐसा लग रहा था कि थोड़ी देर में मेरे भी लग जाएगा यह सीरियल नंबर और फिर सब ठीक हो जाएगा। वक्त बीतता गया, 12 बज गए, 1 बज गया, 1.30 बज गए, 2 बज गया... उस लाइन में वक्त के साथ चीखना चिल्लाना शुरू हो गया, कि क्या चल रहा है यह सब, मजाक बना रखा है।"

भीड़ का चढ़ने लगा पारा तो फिर.. भुवन बाम ने बताया कि लोग भड़कने लगे तो ऑर्गनाइजर्स ने जो तरीका निकाला वो काफी अजीब और उनके लिए आंखें खोलने वाला था। भुवन बाम ने बताया, "लोग कहने लगे कि हमारा मजाक बना रहे हैं, कोई अंदर है ही नहीं। तीन-चार लोग मेरे पीछे खड़े हुए थे, तो मैंने भी कहा कि सही कह रहा है यार। कोई है ही नहीं अंदर। इतने में क्या हुआ कि उन्हीं का कॉर्डिनेटर एक बाहर आया। उसके हाथ में एक थैला था जिसमें काफी सारे टोकन्स थे। वो सीढ़ी पर चढ़े और थैला रखा। माइक लेकर अनाउंसमेंट किया।"