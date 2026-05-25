पोस्टर में महिला के साथ घटिया हरकत करते लड़कों पर भड़कीं भूमि पेडनेकर, बोलीं- यही लोग आगे चलकर…
पूल में मस्ती करते लड़कों का एक वीडियो वायरल है जिसमें वे लोग एक महिला की वॉल पेंटिंग के साथ अभद्र हरकत कर रहे हैं। भूमि पेडनेकर ने क्लिप शेयर करके सख्त कानून बनाने की मांग की है।
भूमि पेडनेकर ने सोशल मीडिया पर वायरल कुछ लड़कों के एक घटिया वीडियो पर जमकर गुस्सा निकाला है। उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर वो क्लिप शेयर की है, इसके साथ मैसेज है महिलाएं अब पोस्टरों में भी सुरक्षित नहीं। यह वीडियो पूल का है। इसमें कुछ लड़के महिला के पोस्टर पर बनी लड़की को घटिया तरह से छू रहे हैं। यह क्लिप सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रही है और लोगों में काफी गुस्सा है।
भूमि ने निकाला गुस्सा
भूमि ने क्लिप शेयर की है जिस पर कैप्शन है, महिलाएं अब पोस्टरों में भी सुरक्षित पूल के घटिया वीडियो पर लोगों का गुस्सा है। भूमि ने इस पर लिखा है, 'हमारे युवा की ये मानसिकता है। ये वही लोग हैं जो आगे चलकर किसी बच्चे या महिला को सेक्शुअली असॉल्ट करेंगे। हम महामारी में हैं, सिर्फ बातों से और शर्मिंदा होने से काम नहीं चलेगा।' भूमि ने तीन बार लिखा है कि कड़े कानून बनने चाहिए।
वीडियो देख भड़के हैं लोग
वायरल वीडियो ट्यूब इंडिया के इंस्टाग्राम पर है। इसके साथ कैप्शन लिखा है, स्वीमिंग पूल में महिला की वॉल पेंटिंग के साथ अभद्र बेहूदा हरकत करते पुरुषों के वीडियो पर लोगों का गुस्सा है। सोशल मीडिया पर यह घटना तेजी से फैल रही है जिस पर लोगों के कड़े रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं। एक महिला ने लिखा है, परवरिश बहुत खराब हुई है। गलती घर से शुरू होती है। समाज बाद में खराब होता है। एक कमेंट है, जब लड़कियां पोस्टर में सेफ नहीं हैं तो रियल में कहां से सेफ होंगी।
'महिला होना अभिशाप'
इस वीडियो पर कई लोगों के कमेंट्स हैं। एक महिला ने लिखा है, ऐसा लगने लगा है कि महिला होना आजकल अभिशाप है। एक ने लिखा है, मुझे हैरानी है कि इन लोगों को इस पर कितना प्राउड फील हो रहा है, क्या ही तीर मार लिया बिल्कुल कूल बनके। एक ने लिखा है, और एक दिन ये मर्द अपनी पत्नियों को बताएंगे कि महिलाओं को कैसे रहना चाहिए। एक कमेंट है, इन लोगों के संस्कार नजर आ रहे हैं, इन्हें मैनर्स सिखाया नहीं होगा बचपन में। कुछ लोगों ने लिखा है कि इन लड़कों की मानसिकता ने शर्मिंदा कर दिया।
भूमि ने उठाए सोशल मुद्दे
भूमि ने एक और पोस्टर इंस्टा स्टोरी पर शेयर किया है, इसमें लिखा है, जब महिलाएं खरीदी या बेची जाती हैं वे प्रोस्टिट्यू* कहलती हैं। जब लड़के खरीदे या बेचे जाते हैं वे दूल्हे कहलाता हैं। उन्होंने भोपाल की ट्विशा शर्मा और दीपिका नागर की खबरों के पोस्ट भी शेयर किए हैं।
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और मेडिकल रिपोर्टिंग
B.Sc (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण काजल को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह मनोरंजन बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज़ लिख रही हैं।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, बॉक्स ऑफिस ऐनालिसिस, ट्रेंड्स, टीवी, ओटीटी और लाइफस्टाइल विषयों पर काजल की गहरी समझ है। उन्होंने कई सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। काजल का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है—उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
बॉलीवुड, साउथ मूवीज़ और टीवी रियलिटी शोज
मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
हेल्थ, फिटनेस, प्रिवेंटिव केयर और डेली लाइफ हैक्स
मेडिकल रिसर्च और एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।