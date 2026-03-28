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भूमि पेडनेकर ने बताया क्यों इतना महंगा है उनका पानी? वॉटर ब्रांड की कीमतों को लेकर हुई थीं ट्रोल

Mar 28, 2026 08:58 pm ISTPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
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Bhumi Pednekar: भूमि पेडनेकर ने पिछले दिनों अपना वॉटर ब्रांड लॉन्च किया है जिसकी कीमतों को लेकर उन्हें जमकर ट्रोल किया गया था। अब भूमि ने एक पॉडकास्ट में समझाया है कि क्यों उनके पानी की कीमत इतनी ज्यादा है।

भूमि पेडनेकर ने बताया क्यों इतना महंगा है उनका पानी? वॉटर ब्रांड की कीमतों को लेकर हुई थीं ट्रोल

बॉलीवुड एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर इन दिनों अपनी फिल्मों से ज्यादा अपने बिजनेस को लेकर चर्चा में हैं। साल 2025 में उन्होंने अपना पैकेज्ड वॉटर ब्रांड लॉन्च किया था। इस वॉटर ब्रांड की कीमत की वजह से उन्हें सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया गया। भूमि की ब्रांड के पानी की कीमतों की बात करें तो महज 500ml की बोतल 150 रुपये की है। अगर आपको 750ml पानी खरीदना है तो आपको 200 रुपये चुकाने होंगे। अब यूट्यूब चैनल पर बातचीत के दौरान भूमि ने इस मुद्दे पर खुलकर बात की है। भूमि पेडनेकर ने साफ कहा कि उनका ब्रांड महंगा जरूर है, लेकिन यह एक 'प्रीमियम' कैटेगरी का प्रोडक्ट है।

भूमि ने बताया क्यों इतनी ज्यादा है कीमत?

भूमि ने अपनी कंपनी के पानी के महंगे होने के पीछे वजह समझाते हुए कहा, 'हां, मेरा पानी महंगा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं जिस प्रीमियम कैटेगरी में हूं, वहां दूसरे बड़े ब्रांड्स का पानी मेरे मुकाबले कहीं ज्यादा महंगा है।' भूमि ने बताया कि भारत में लोग कई इंटरनेशनल ब्रांड्स का पानी पीते हैं, जिसके लिए वे 400 से 500 रुपये तक चुकाते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें शुरू से पता था कि उनकी ब्रांड का पानी एक प्रीमियम प्रोडक्ट है, आम जनता के लिए नहीं है।

17 साल की उम्र से शुरू किया था निवेश

भूमि पेडनेकर ने एक बेहद दिलचस्प किस्सा भी शेयर किया। उन्होंने बताया कि उनकी कंपनी पूरी तरह से सेल्फ-फंडेड है, यानी उन्होंने बाहर से कोई फंडिंग नहीं ली है। एक्ट्रेस ने एक पुराने इंटरव्यू का हवाला देते हुए बताया कि उन्होंने 17 साल की उम्र से ही निवेश करना शुरू कर दिया था। उनकी पहली सैलरी उन्हें यशराज फिल्म्स से मिली थी। यह एक 7,000 रुपये का चेक था और तब से की गई उनकी बचत और निवेश के दम पर ही वे आज अपना वॉटर ब्रांड खड़ा कर पाई हैं।

सिर्फ पानी नहीं सीमित नहीं रहेगी कंपनी

भूमि ने बताया कि उनकी कंपनी अब केवल पानी बेचने तक सीमित नहीं रहेगी। वे रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर काफी काम कर रही हैं ताकि एक 'क्लीन ब्रांड' बनाया जा सके। भूमि के मुताबिक, 'हम अब पानी का ब्रांड नहीं बल्कि एक बेवरेज ब्रांड बन चुके हैं।' भूमि ने साफ किया कि जब उन्होंने शुरुआत की थी, तब लोगों ने कहा था कि वो इतने बड़े ब्रांड्स से मुकाबला नहीं कर पाएंगी, लेकिन उन्हें अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी पर पूरा भरोसा है। वर्क फ्रंट की बात करें तो भूमि पेडनेकर की पिछली फिल्म 'मेरे हसबैंड की बीवी' कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकी। अब वह जल्द ही 'अधूरे हम अधूरे तुम' में काम करती नजर आएंगी।

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