6 साल की बच्ची के साथ 10 से 14 साल के 3 लड़कों ने किया गैंगरेप… भूमि पेडनेकर बोलीं- इन राक्षसों…
दिल्ली के भजनपुरा में 6 साल की बच्ची के साथ हुई गैंगरेप की घटना पर भूमि पेडनेकर शॉक्ड हैं। उन्होंने अपने इंस्टा पर इस घटना पर दुख और गुस्सा जताया है। उनका कहना है कि गलियों में कोई भी बच्चा सुरक्षित नहीं है।
दिल्ली की बच्ची के साथ गैंगरेप की घटना पर एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर का पोस्ट वायरल है। भूमि ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर हैरत जताई थी कि 10 से 14 साल के लड़कों ने एक 6 साल की बच्ची का गैंगरेप कर लिया। भूमि ने लिखा कि यौन अपराधियों के मन में डर नहीं है और बेजुबान कुत्तों को लेकर सनसनी फैलाई जाती है।
कम उम्र के लड़कों का ऐसा अपराध
बुधवार को भूमि पेडनेकर अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर इस केस से जुड़ी खबर का स्क्रीनशॉट रीशेयर किया। खबर की हेडिंग थी, चलने में असमर्थ, 6 साल की बच्ची का 10 से 14 साल के तीन लड़कों ने गैंगरेप किया। भूमि इस पर लिखती हैं, 'क्या हो रहा है। हम साफ तौर पर फेल हो रहे हैं क्योंकि अब तक हम इन राक्षसों के मन में डर पैदा नहीं कर पाएं हैं, जो कि सोचते हैं कि यौन हिंसा करके बच निकलेंगे। कम उम्र के लड़कों ने इतना जघन्य काम किया, यह देखकर मेरा दिल टूट गया। सोचिए वे किस माहौल में बड़े हो रहे हैं।'
कोई भी बच्चा नहीं है सुरक्षित
भूमि आगे लिखती हैं, 'हम अपने देश में बेजुबानों को सजा दे रहे हैं और कु्त्तों को खतरा बताकर सनसनी फैला रहे हैं। इस सच पर क्या कहेंगे कि हमारी गलियों में 6 साल की बच्ची भी सुरक्षित नहीं है और सच कहें तो कोई भी बच्चा, क्योंकि इस केस में अपराधी भी पीड़ित हैं। जागो इंडिया।'
चाऊमीन के बहाने गैंगरेप
घटना नॉर्थईस्ट दिल्ली के भजनपुरा की है। पुलिस के मुताबिक, 18 जनवरी को 6 साल की बच्ची का तीन लड़कों ने गैंगरेप किया। लड़कों की उम्र 10, 13 और 14 साल थी। 2 लड़कों की गिरफ्तारी हो चुकी है और तीसरा फैमिली के साथ गायब है। बच्ची की मां ने एचटी को बताया कि घटना शाम 7 बजे की है। बच्ची घर पर खून से लथपथ पहुंची और पहले बताया कि गिर पड़ी है। लड़की घटना के कुछ देर पहले अपने पिता के साथ बाहर निकली थी। उन्होंने टॉफी दिलाकर उसे गली के बाहर छोड़ दिया। लड़कों ने उसे वहां पकड़ा और चाऊमीन खिलाने का लालच दिया। वहां से पास की दोमंजिला खाली इमारत में ले गए और घटना को अंजाम दिया। लड़की ने बताया कि उसके हाथ बांध दिए थे और मुंह बंद किया था।
