6 साल की बच्ची के साथ 10 से 14 साल के 3 लड़कों ने किया गैंगरेप… भूमि पेडनेकर बोलीं- इन राक्षसों…

संक्षेप:

दिल्ली के भजनपुरा में 6 साल की बच्ची के साथ हुई गैंगरेप की घटना पर भूमि पेडनेकर शॉक्ड हैं। उन्होंने अपने इंस्टा पर इस घटना पर दुख और गुस्सा जताया है। उनका कहना है कि गलियों में कोई भी बच्चा सुरक्षित नहीं है।

Jan 29, 2026 11:06 am ISTKajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
दिल्ली की बच्ची के साथ गैंगरेप की घटना पर एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर का पोस्ट वायरल है। भूमि ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर हैरत जताई थी कि 10 से 14 साल के लड़कों ने एक 6 साल की बच्ची का गैंगरेप कर लिया। भूमि ने लिखा कि यौन अपराधियों के मन में डर नहीं है और बेजुबान कुत्तों को लेकर सनसनी फैलाई जाती है।

कम उम्र के लड़कों का ऐसा अपराध

बुधवार को भूमि पेडनेकर अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर इस केस से जुड़ी खबर का स्क्रीनशॉट रीशेयर किया। खबर की हेडिंग थी, चलने में असमर्थ, 6 साल की बच्ची का 10 से 14 साल के तीन लड़कों ने गैंगरेप किया। भूमि इस पर लिखती हैं, 'क्या हो रहा है। हम साफ तौर पर फेल हो रहे हैं क्योंकि अब तक हम इन राक्षसों के मन में डर पैदा नहीं कर पाएं हैं, जो कि सोचते हैं कि यौन हिंसा करके बच निकलेंगे। कम उम्र के लड़कों ने इतना जघन्य काम किया, यह देखकर मेरा दिल टूट गया। सोचिए वे किस माहौल में बड़े हो रहे हैं।'

कोई भी बच्चा नहीं है सुरक्षित

भूमि आगे लिखती हैं, 'हम अपने देश में बेजुबानों को सजा दे रहे हैं और कु्त्तों को खतरा बताकर सनसनी फैला रहे हैं। इस सच पर क्या कहेंगे कि हमारी गलियों में 6 साल की बच्ची भी सुरक्षित नहीं है और सच कहें तो कोई भी बच्चा, क्योंकि इस केस में अपराधी भी पीड़ित हैं। जागो इंडिया।'

भूमि की इंस्टा स्टोरी

चाऊमीन के बहाने गैंगरेप

घटना नॉर्थईस्ट दिल्ली के भजनपुरा की है। पुलिस के मुताबिक, 18 जनवरी को 6 साल की बच्ची का तीन लड़कों ने गैंगरेप किया। लड़कों की उम्र 10, 13 और 14 साल थी। 2 लड़कों की गिरफ्तारी हो चुकी है और तीसरा फैमिली के साथ गायब है। बच्ची की मां ने एचटी को बताया कि घटना शाम 7 बजे की है। बच्ची घर पर खून से लथपथ पहुंची और पहले बताया कि गिर पड़ी है। लड़की घटना के कुछ देर पहले अपने पिता के साथ बाहर निकली थी। उन्होंने टॉफी दिलाकर उसे गली के बाहर छोड़ दिया। लड़कों ने उसे वहां पकड़ा और चाऊमीन खिलाने का लालच दिया। वहां से पास की दोमंजिला खाली इमारत में ले गए और घटना को अंजाम दिया। लड़की ने बताया कि उसके हाथ बांध दिए थे और मुंह बंद किया था।

काजल शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में पिछले पांच वर्षों से एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम लीड कर रही हैं। पत्रकारिता में 15 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाली काजल ने प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। फिल्म, ओटीटी, टीवी, फूड और फैशन विषयों पर उनकी गहरी पकड़ के साथ ही उन्होंने कई नामी सेलिब्रिटीज के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी किए हैं। बी.एससी (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट काजल का साइंस बैकग्राउंड उन्हें हेल्थ, फिटनेस और प्रिवेंटिव केयर जैसे गंभीर विषयों पर 'रिसर्च-ड्रिवेन' और 'एक्सपर्ट-वेरिफाइड' रिपोर्टिंग करने में सक्षम बनाता है। 2017 से वह बॉलीवुड के साथ-साथ मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज भी लिख रही हैं, जहां वह जटिल मेडिकल रिसर्च और डॉक्टरों के इनपुट को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाती हैं। और पढ़ें
