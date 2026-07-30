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सावन का पहला दिन, भूमि पेडनेकर हुईं शिव की आराधना में लीन, फिर लोगों ने क्यों कर दिया ट्रोल?

By Vartika Tolani
लाइव हिन्दुस्तान
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Bhumi Pednekar: आज से सावन का महीना शुरू हुआ है। ऐसे में बॉलीवुड एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर ने सोशल मीडिया पर पूजा करते हुए फोटोज पोस्ट की हैं।

Bhumi Pednekar Social Media Post
भूमि पेडनेकर द्वारा शेयर की गईं तस्वीरें

सावन का महीना शुरू हो गया है और बॉलीवुड एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर भगवान शिव की भक्ति में लीन नजर आ रही हैं। दरअसल, गुरुवार के दिन उन्होंने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर एक वीडियो और कुछ फोटोज पोस्ट की हैं, जिसमें वे शिवलिंग पर जल अर्पित करती दिख रही हैं। हालांकि, उनके लुक ने लोगों को खफा कर दिया और वे अब उन्हें ट्रोल कर रहे हैं।

भूमि पेडनेकर पर क्यों भड़क रहे हैं लोग?

सामने आए वीडियो में भूमि पेडनेकर ब्लैक टॉप और ब्लू डेनिम जीन्स पहनकर पूजा करती नजर आ रही हैं। हालांकि, लोगों को इससे कोई समस्या नहीं है। वे कह रहे हैं कि शिवलिंग पर जल चढ़ाते वक्त भूमि ने काला चश्मा क्यों पहना है। उन्हें लग रहा है कि भूमि पूजा करने नहीं बल्कि फोटोशूट कराने गई हैं।

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भूमि पेडनेकर के पोस्ट पर लोगों ने क्या कमेंट किया?

सोशल मीडिया यूजर्स ने कमेंट सेक्शन में अपनी नाराजगी जाहिर की। एक यूजर ने लिखा, ‘कोई जरूरत है ऐसे चश्मा लगा के पूजा करने की???? हद है।’ दूसरे यूजर ने कहा, ‘महादेव की भक्ति से ज्यादा तो ये फोटोशूट लग रहा है... कृपया ऐसी चीजें पोस्ट न करें।’ एक अन्य ने तंज कसते हुए लिखा, ‘मंदिर में भगवान की भक्ति कर रहे हैं या फोटोशूट?’ एक यूजर ने कमेंट किया, ‘पूजा में भी फैशन और स्टाइल चाहिए... चश्मा तो उतार लेतीं मैडम जी।’

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यहां देखिए भूमि पेडनेकर का पोस्ट

पोस्ट के कैप्शन में भूमि पेडनेकर ने मांगी महादेव से शक्ति

इन सब के बीच, भूमि पेडनेकर ने अपनी इस पोस्ट के साथ एक आध्यात्मिक कैप्शन भी लिखा था। उन्होंने लिखा, 'सावन के इस पवित्र आगमन पर, मैं ईश्वर से एक आसान जीवन की नहीं... बल्कि हर परिस्थिति में गरिमा और दृढ़ता के साथ खड़े रहने की शक्ति मांगती हूं। हर हर महादेव!'

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भूमि पेडनेकर की आने वाली फिल्में

अगर भूमि पेडनेकर की आने वाली फिल्मों की बात करें, तो वे जल्द ही ऐतिहासिक ड्रामा 'द प्राइड ऑफ भारत: छत्रपति शिवाजी महाराज' में दिखाई देंगी। संदीप सिंह के निर्देशन में बन रही इस फिल्म में भूमि निडर योद्धा रानी ‘बेलवाड़ी मल्लम्मा’ के किरदार में नजर आएंगी। बता दें, अभी तक फिल्म की रिलीज डेट सामने नहीं आई है।

Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



करियर का सफर

वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



पढ़ाई-लिखाई (Education)

वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।



खासियत और हुनर (Expertise)

एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।



विजन

वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।

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