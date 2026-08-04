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भूमि पेडनेकर की एक्टिंग टीचर ने याद दिलाया उन्हें उनका टाइम, बोलीं-तुम भी बदतमीज थीं

By Usha Shrivas
लाइव हिन्दुस्तान
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बॉलीवुड एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर ने हाल में CJP प्रोटेस्ट के कुछ युवाओं के खिलाफ पोस्ट शेयर किया था। एक्ट्रेस इस पोस्ट के लिए ट्रोल भी हुई थीं। लेकिन अब एक्ट्रेस की एक एक्टिंग टीचर सामने आई है जिन्होंने भूमि को उनका समय याद दिलाते हुए कहा कि वो खुद भी बदतमीज थीं

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भूमि की एक्टिंग टीचर ने याद दिलाया उन्हें उनका टाइम, बोलीं-तुम भी बदतमीज थीं

भूमि पेडनेकर ने हाल में CJP के Neet-UG प्रोटेस्ट के खिलाफ एक पोस्ट शेयर की थी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद मोदी के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाले युवाओं के खिलाफ अपना पोस्ट लिखा था। हालांकि, इसके लिए उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल भी किया गया था। अब उनकी एक एक्टिंग कोच ने पोस्ट शेयर कर भूमि को उनके पुराने दिन और बुरे बर्ताव के बारे में याद दिलाया है। उनकी एक्टिंग टीचर ने अपने पोस्ट में बताया कि भूमि खुद भी कितना बुरा बर्ताव करती थीं।

भूमि पेडनेकर की टीचर ने उन्हें याद दिलाया उनका समय

श्रुति देसाई नाम की एक इंस्टाग्राम यूजर ने खुद को भूमि की एक्टिंग टीचर बताते हुए लिखा, 'भूमि पेडनेकर, मुझे याद कि मैं कुछ समय के लिए मुंबई के एक एक्टिंग स्कूल में आपकी टीचर थी। अफसोस की बात ये है कि मुझे याद है कि आप खुद अपनी टीचर के प्रति कितनी बदतमीज और तिरस्कारपूर्ण रवैया रखती थीं। क्या आप अपने नए नजरिए और सोच के बारे में बता सकती हो कि आपके विचार एकदम से कैसे बदल गए हैं?'

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भूमि ने युवाओं के खिलाफ कही थी ये बात

दरअसल, हाल में भूमि ने एक वीडियो शेयर करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद मोदी के लिए अपशब्द बोलने वाले युवाओं की आलोचना की थी। उन्होंने कहा था, ‘अभी जो वीडियो सामने आ रहे हैं, उनमें जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है और हमारे देश के युवा जिस तरह से बात कर रहे हैं, हम ऐसे बात नहीं करते हैं। हम देश के सबसे ऊंचे पद पर बैठे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं और बात सिर्फ पद की नहीं है, क्या हम अपने घर के बुजुगों से भी कभी ऐसे बात करेंगे? क्या हम सच में गाली भरी भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं?’

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भूमि ने कहमारे कल्चर को बताया था रीड की हड्डी

भूमि ने आगे कहा कि ये हमारा कल्चर नहीं है, ये गलत है, और इस बात ने मुझे सच में परेशान किया है। इसलिए मैं सामने आकर इस बारे में बात नहीं करना चाहती थी। कोई देश तभी आगे बढ़ेगा जब हम अपनी कमियों और अच्छाइयों, दोनों पर बात करेंगे। हमारा कल्चर, हमारा वैल्यू सिस्टम हमारी रीड जकी हड्डी है। हमें ऐसे भटकना नहीं चाहिए। वरना हम सही बातें भी नहीं कह पाएंगे। भूमि को इस पोस्ट के लिए सोशल मीडिया यूजर्स ने ट्रोल किया था। अब उनकी टीचर सामने आई हैं और उन्होंने खुद भूमि के उस बर्ताव को याद दिलाया है जब वो खुद अपनी टीचर की इज्जत नहीं करती थीं।

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Usha Shrivas

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परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।


हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।


एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।


एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।


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