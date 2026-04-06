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अक्षय कुमार और राजपाल यादव से छोटी हैं तबू, जानें ‘भूत बंगला’ के हर एक एक्टर की उम्र

Apr 06, 2026 07:23 pm ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
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‘भूत बंगला’ का ट्रेलर आज यानी 6 अप्रैल को रिलीज हुआ है। अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की जोड़ी 14 साल बाद पर्दे पर वापसी कर रही है, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर जबरदस्त बज है।

अक्षय कुमार और राजपाल यादव से छोटी हैं तबू, जानें ‘भूत बंगला’ के हर एक एक्टर की उम्र

Bhooth Bangla Star Cast: प्रियदर्शन के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'भूत बंगला' का ट्रेलर रिलीज हो गया है। 'भूल भुलैया' जैसी कल्ट क्लासिक देने वाली अक्षय-प्रियदर्शन की जोड़ी एक बार फिर दर्शकों को हंसाने और डराने के लिए तैयार है। फिल्म में पुरानी कॉमेडी ब्रिगेड के साथ-साथ कुछ नए चेहरे भी नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म की स्टारकास्ट की असल उम्र क्या है?

'भूत बंगला' स्टारकास्ट की उम्र

‘भूत बंगला’ में दिवंगत एक्टर असरानी, परेश रावल, अक्षय कुमार, राजपाल यादव, तब्बू, मिथिला पालकर और वामिका गब्बी हैं। हैरान कर देने वाली बात ये है कि तबू (54 साल), अक्षय कुमार (58 साल) और राजपाल यादव (55 साल) से छोटी हैं। वहीं मिथिला पालकर (33 साल), वामिका गब्बी (32 साल) से बड़ी हैं।

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एक्टरउम्र
असरानी84 साल
परेश रावल70 साल
अक्षय कुमार58 साल
राजपाल यादव55 साल
तब्बू54 साल
मिथिला पालकर33 साल
वामिका गब्बी32 साल

अक्षय कुमार का बयान

फिल्म में 58 साल के अक्षय कुमार और 32 साल की वामिका गब्बी के साथ रोमांस करते नजर आएंगे। ऐसे में लोग फिल्म का टीजर और ट्रेलर देख सवाल उठाने लगे। इस पर अक्षय कुमार ने बेबाकी से जवाब देते हुए कहा कि फिल्मों में 'स्क्रीन एज' मायने रखती है, न कि असली उम्र। उन्होंने हॉलीवुड का उदाहरण देते हुए कहा कि अगर स्क्रिप्ट की मांग हो, तो इसमें कोई बुराई नहीं है।

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फिल्म से जुड़ी कुछ खास बातें:

1. अक्षय कुमार और निर्देशक प्रियदर्शन 14 साल बाद एक साथ आ रहे हैं।

2. फिल्म की कहानी कुछ ऐसी है कि लंदन रिटर्न अर्जुन आचार्य (अक्षय कुमार) एक शापित बंगले में शादी का आयोजन करने पहुंचते हैं और गलती से वधुसुर नाम की एक बुरी शक्ति को जगा देते हैं।

3. परेश रावल और राजपाल यादव की मौजूदगी 'फिर हेरा फेरी' और 'भूल भुलैया' वाले पुराने दौर की याद दिला रही है।

फिल्म की रिलीज डेट

अक्षय कुमार की हॉरर कॉमेडी फिल्म ‘भूत बंगला’ पहले 10 अप्रैल के दिन रिलीज होने वाली थी, लेकिन ‘धुरंधर 2’ का बोलबाला देख रिलीज डेट पोस्टपोन कर दी गई। अब ये फिल्म 17 अप्रैल के दिन सिनेमाघरों में रिलीज होगी। वहीं 16 अप्रैल को रात 9 बजे इसके पेड प्रिव्यूज दिखाए जाएंगे।

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यहां देखिए ‘भूत बंगला’ का ट्रेलर

Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



करियर का सफर

वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



पढ़ाई-लिखाई (Education)

वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।



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फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
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वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।

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