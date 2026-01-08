Bhooth Bangla Release Date: डरने के लिए हो जाएं तैयार, इस दिन थिएटर में रिलीज होगी अक्षय कुमार की 'भूत बंगला'
Bhooth Bangla Release Date: बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार जल्द ही एक बार फिर से प्रियदर्शन के साथ मिलकर धमाल मचाने वाले हैं। अक्षय और प्रियदर्शन की जोड़ी इस बार 'भूत बंगला' लेकर आ रही है। जी हां, अक्षय जल्द ही 'भूत बंगला' में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म को लेकर अक्षय बीते साल से ही चर्चा में बने हुए हैं। वहीं, अक्षय के फैंस भी इस हॉरर कॉमेडी फिल्म को लेकर काफी एक्साइटेड हैं। ऐसे में अब 'भूत बंगला' की रिलीज डेट का ऐलान कर दिया गया है। तो चलिए जानते हैं कि ये फिल्म थिएटर में कब रिलीज होगी।
इस दिन लोगों को थिएटर में डराएगी 'भूत बंगला'
14 साल बाद अक्षय कुमार और प्रियदर्शन फिर से एक साथ आए हैं। 'भूत बंगला' से पहले अक्षय और प्रियदर्शन 'हेराफेरी', 'गरम मसाला', 'भागम भाग', 'भूल भुलैया', 'दे दना दन' और 'खट्टा मीठा' में साथ काम कर चुके हैं। ऐसे में अब फिल्म की रिलीज डेट सामने आने के साथ ही फैंस एक्साइटमेंट काफी बढ़ चुकी है। 'भूत बंगला' के मेकर्स ने 7 जनवरी को इंस्टाग्राम पोस्ट के सथ रिलीज डेट का ऐलान किया। उन्होंने फिल्म का एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, 'बंगले से एक खबर आई है। दरवाजे 15 मई 2026 को खुलने वाले हैं। सिनेमाघरों में मिलेंगे।' फिल्म को बालाजी मोशन पिक्चर्स, केप ऑफ गुड फिल्म्स, शोभा कपूर और एकता कपूर ने प्रोड्यूस किया है।
'भूत बंगला' फिल्म की कास्ट
प्रियदर्शन की फिल्म 'भूत बंगला' में अक्षय कुमार के अलावा मनु मेनन,मनोज जोशी, विंदू दारा सिंह, मिथुन चक्रवर्ती, तब्बू, वामिका गब्बी, परेश रावल, जेमी लिवर, मिथिला पालकर, राजपाल यादव सहित कई सितारे नजर आएंगे। वहीं, मूवी में शहनाज गिल का कैमियो (आइटम नंबर) है।
