अक्षय कुमार की एक झलक पाने को बेकाबू हुई भीड़, ग्रेटर नोएडा के मॉल में एस्कलेटर पर चढ़े लोग
Bhooth Bangla: भूत बंगला के प्रमोशन के लिए अक्षय कुमार जब गौर सिटी मॉल पहुंचे तो उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि हालात इतने खराब हो जाएंगे। भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और लोग एस्कलेटर पर चढ़कर अपनी जान दांव पर लगाने लगे।
बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार इन दिनों अपनी अपकमिंग हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'भूत बंगला' के प्रमोशन में जुटे हुए हैं। इसी सिलसिले में वह राजपाल यादव और वामिका गब्बी के साथ ग्रेटर नोएडा के गौर सिटी मॉल पहुंचे। यहां उन्हें अपनी अपकमिंग फिल्म का प्रमोशन करना था, लेकिन वहां जो नजारा उनके पहुंचने से बना उसने सबको हैरान कर दिया। अक्षय कुमार की एक झलक पाने के लिए मॉल में इतनी भारी भीड़ जमा हो गई कि देखते ही देखते हालात बेकाबू हो गए। वहां मौजूद सिक्योरिटी भीड़ को संभालने में फेल हो गई और एक रूटीन प्रमोशनल इवेंट ने भगदड़ जैसी सिचुएशन का रूप ले लिया।
रेलिंग पर चढ़े लोग, एक झलक पाने को बिगड़े हालात
सोशल मीडिया पर गौर सिटी मॉल के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। इस वीडियोज में मॉल के अंदर हर तरफ फैंस ही फैंस नजर आ रहे हैं। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि लोगों को खड़े होने तक की जगह नहीं मिल रही थी। अक्षय को देखने के लिए कई फैंस मॉल के एस्केलेटर की रेलिंग पर ही चढ़ गए ताकि वे ऊपर के फ्लोर से एक्टर को देख सकें। ग्राउंड फ्लोर पर जहां अक्षय मौजूद थे, वहां भीड़ के दबाव के कारण बैरिकेड्स भी टूट गए और लोग आगे की तरफ दौड़ने लगे। इस हंगामे के बीच भी अक्षय कुमार काफी शांत नजर आए और उन्होंने फैंस के साथ अपना इंटरेक्शन जारी रखा।
लंबे वक्त बाद लौट रही है प्रियदर्शन-अक्षय की जोड़ी
बता दें कि 'भूत बंगला' के जरिए अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की जोड़ी लंबे वक्त बाद बड़े पर्दे पर लौट रही है। फिल्म में अक्षय के साथ तब्बू, वामिका गब्बी, परेश रावल और राजपाल यादव भी नजर आएंगे। इस फिल्म का ट्रेलर पहले ही रिलीज किया जा चुका है और इसे लेकर सोशल मीडिया पर काफी बज बना हुआ है। इससे पहले अक्षय कुमार की हॉरर कॉमेडी फिल्म 'भूल भुलैया' ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई है, इसके सीक्वल अभी तक रिलीज हो रहे हैं। लेकिन देखना यह है कि क्या यह फिल्म भी वही कमाल कर पाएगी।
कब सिनेमाघरों में दस्तक देगी अक्षय कुमार की 'भूत बंगला'
एकता कपूर और शोभा कपूर के बालाजी मोशन पिक्चर्स के साथ मिलकर अक्षय कुमार की केप ऑफ गुड फिल्म्स ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है। 'भूत बंगला' 17 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। अक्षय कुमार की स्टार पावर और प्रियदर्शन के डायरेक्शन की वजह से इस फिल्म से ट्रेड एक्सपर्ट्स को बड़ी उम्मीदें हैं।
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