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‘भूत बंगला’ का 117 करोड़ के पार पहुंचा वर्ल्डवाइड कलेक्शन, ‘धुरंधर 2’ ने की इतनी कमाई

Apr 22, 2026 06:20 am ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
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Bhooth Bangla Day 5 and Dhurandhar 2 Day 34: ‘भूत बंगला’ ने डे 5 पर वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस से 2.50 करोड़ रुपये कमाए हैं। वहीं ‘धुरंधर 2’ ने डे 34 पर 0.50 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है।

‘भूत बंगला’ का 117 करोड़ के पार पहुंचा वर्ल्डवाइड कलेक्शन, ‘धुरंधर 2’ ने की इतनी कमाई

Worldwide Box Office Collection: बॉक्स ऑफिस पर इस समय दो अलग-अलग जॉनर की फिल्मों का जादू देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां अक्षय कुमार की हॉरर-कॉमेडी ‘भूत बंगला’ अपने पहले हफ्ते में मजबूती से टिकी हुई है, वहीं दूसरी ओर ‘धुरंधर 2’ रिलीज के 35वें दिन (डे 34) भी अपनी पकड़ बनाए हुए है। आइए आपको दोनों फिल्मों का भारतीय और वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताते हैं। (ये भी पढ़ें: बच्चों के लिए बेस्ट हैं ये फिल्में, खेल-खेल में सिखाई गई हैं बड़ी-बड़ी बातें)

‘भूत बंगला’ का डे 5

‘भूत बंगला’ ने छठवें दिन (डे 5) भारतीय बॉक्स ऑफिस से 7.65 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया है। इसके साथ ही फिल्म का कुल कलेक्शन 72.40 करोड़ रुपये पहुंच गया है।

‘भूत बंगला’ का वर्ल्डवाइड कलेक्शन

विदेशी बॉक्स ऑफिस से इस हॉरर कॉमेडी फिल्म ने 2.50 करोड़ रुपये की ग्रॉस कमाई की है। मतलब दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस से फिल्म ने कुल 117.71 करोड़ रुपये (ग्रॉस) का कारोबार किया है।

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भूत बंगलाबॉक्स ऑफिस कलेक्शन
भारतीय बॉक्स ऑफिस से हुई कुल नेट कमाई72.40 करोड़ रुपये
वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस से हुआ कुल ग्रॉस कलेक्शन117.71 करोड़ रुपये

‘धुरंधर 2’ का डे 34 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

‘धुरंधर 2’ ने मंगलवार (21 अप्रैल) के दिन भारतीय बॉक्स ऑफिस से 2 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया है। इस तरह डे 34 तक ‘धुरंधर द रिवेंज’ का कुल कलेक्शन 1,119.29 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।

‘धुरंधर 2’ का वर्ल्डवाइड कलेक्शन

फिल्म के वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस की बात करें तो मंगलवार के दिन फिल्म ने विदेशी बॉक्स ऑफिस से 0.50 करोड़ रुपये की कमाई की है। इसके साथ ही फिल्म का कुल वर्ल्डवाइड कलेक्शन 1,761.76 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।

ये भी पढ़ें:धुरंधर-2 की जितनी हाइप है, क्या सच में फिल्म भी उतनी ही धांसू है? पढ़िए रिव्यू
धुरंधर 2बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
भारतीय बॉक्स ऑफिस से हुई कुल नेट कमाई1,119.29 करोड़ रुपये
वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस से हुआ कुल ग्रॉस कलेक्शन1,761.76 करोड़ रुपये

अब आगे क्या होगा?

‘भूत बंगला’: फिल्म ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। मंगलवार के दिन फिल्म की कमाई में उछाल आया और फिल्म 7.65 करोड़ की कमाई कर डाली। ऐसे में ट्रेड एक्सपर्ट्स की उम्मीद जग गई है। वे उम्मीद कर रहे हैं कि अक्षय कुमार की फिल्म का कलेक्शन पहले हफ्ते में 150 करोड़ के करीब पहुंच जाएगा।

‘धुरंधर 2’: भारतीय बॉक्स ऑफिस पर ‘धुरंधर 2’ ने 1119.29 करोड़ रुपये की कमाई की है। इसके आगे इस वक्त ‘पुष्पा 2’ है जिसने 1,234.1 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया था। वहीं वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर ‘धुरंधर 2’ (1761.76 करोड़ रुपये) को ‘बाहुबली 2’ (1,788.06) को मात देनी है।

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Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



करियर का सफर

वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



पढ़ाई-लिखाई (Education)

वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।



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फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
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वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।

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