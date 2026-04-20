Bhooth Bangla Day 4 LIVE: ‘भूत बंगला’ का बॉक्स ऑफिस पर 5वां दिन, क्या मंडे टेस्ट में पास होगी फिल्म?
Bhooth Bangla Day 4 Collection LIVE: ‘भूत बंगला’ ने डे 3 तक बॉक्स ऑफिस से 58 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है। अब सबकी नजरें मंडे के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर टिकी हैं।
Bhooth Bangla Collection LIVE Updates: हॉरर कॉमेडी फिल्म ‘भूत बंगला’ के जरिए अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की जोड़ी ने दोबारा बॉक्स ऑफिस पर वापसी की है। यही कारण है कि लोगों को ‘भूत बंगला’ से बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन फिल्म उन उम्मीदों पर पूरी तरह खरी नहीं उतरी। फिल्म ने चार दिनों (डे 0 से डे 3 तक) में भारतीय बॉक्स ऑफिस से सिर्फ 58 करोड़ रुपये की ही कमाई की है। अब देखना ये होगा कि फिल्म मंडे टेस्ट (पांचवां दिन, मतलब डे 0 से लेकर डे 4 तक) में पास हो पाती है या नहीं।
क्यों जरूरी है मंडे टेस्ट?
दरअसल, पहले दिन (गुरुवार) लोगों के बीच फिल्म का क्रेज रहता है। लोग स्टार कास्ट और जॉनर की वजह से सिनेमाघरों में फिल्म देखने जाते हैं। फिर दूसरे दिन (शुक्रवार) से वीकेंड शुरू हो जाता है। ऐसे में लोग मूड फ्रेंश करने या दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए दूसरे (शुक्रवार), तीसरे (शनिवार) और चौथे (रविवार) दिन थिएटर्स जाते हैं। हालांकि, सोमवार (पांचवां दिन) के दिन सिर्फ वही फिल्म देखने जाते हैं जिन्हें पॉजिटिव रिव्यूज मिलते हैं। यही कारण है कि मंडे टेस्ट में पास होना जरूरी होता है। जो फिल्में मंडे टेस्ट में पास हो जाती हैं, वहीं बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा कलेक्शन कर पाती हैं।
Bhooth Bangla Day 4 LIVE UPDATES: ‘भूत बंगला’ का मंडे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
‘भूत बंगला’ डे 4 यानी मंडे के दिन बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई करेगी उसका अपडेट हम यहां देंगे। ये आंकडे हर एक घंटे में बदलेंगे।
सुबह 7 बजे तक - सात बजे तक फिल्म ने कोई कमाई नहीं की है।
सुबह 8 बजे तक - ‘भूत बंगला’ ने मंडे की शुरुआत 0.03 करोड़ रुपये कमाकर की है।
कैसे पता चलेगा कि फिल्म पास हुई या फेल?
अगर सोमवार को कलेक्शन में 50% से ज्यादा की गिरावट आती है, तो इसका मतलब है कि फिल्म को पब्लिक की तरफ से ठंडी प्रतिक्रिया मिली है और फिल्म मंडे टेस्ट में फेल हो गई है।
‘भूत बंगला’ का अब तक का डे वाइज कलेक्शन
|डे
|बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
|डे 0
|3.75 करोड़ रुपये
|डे 1
|12.25 करोड़ रुपये
|डे 2
|19 करोड़ रुपये
|डे 3
|23 करोड़ रुपये
|कुल कमाई
|58 करोड़ रुपये
कैसी है ‘भूत बंगला’?
अक्षय कुमार की फिल्म ‘भूत बंगला’ का फर्स्ट हाफ (इंटरवल से पहले) बहुत मजेदार है। जब-जब दिवंगत एक्टर असरानी और अक्षय कुमार की जोड़ी आती है लोग अपनी हंसी नहीं रोक पाते हैं। वहीं सेकंड हाफ (इंटरवल के बाद) में कहानी अपने ट्रैक से हट जाती है और लोग बोर हो जाते हैं। पढ़िए फिल्म का पूरा रिव्यू।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
करियर का सफर
वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।
पढ़ाई-लिखाई (Education)
वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
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खासियत और हुनर (Expertise)
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मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
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