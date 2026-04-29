Bhooth Bangla Day 13 LIVE: ‘भूत बंगला’ का बॉक्स ऑफिस पर डे 13, जानें फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन
Bhooth Bangla Box Office Collection: अक्षय कुमार, राजपाल यादव, परेश रावल, तबू और वामिका गब्बी की फिल्म ‘भूत बंगला’ ने 120 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। अब फिल्म की नजर 125 करोड़ पर है।
Horror Comedy Film Bhooth Bangla: हॉरर कॉमेडी फिल्म ‘भूत बंगला’ का आज (29 अप्रैल 2026) डे 13 है। फिल्म ने डे 12 तक भारतीय बॉक्स ऑफिस से 120 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि फिल्म आज 125 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर जाएगी। आइए आपको डे 13 के कलेक्शन का लाइव अपडेट देते हैं। (ये भी पढ़ें: धुरंधर 2 का कोहराम, बाहुबली 2 के रिकॉर्ड पर मंडराया खतरा, अब बस चंद कदमों की दूरी)
Bhooth Bangla Day 13 LIVE Update: ‘भूत बंगला’ के डे 13 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
सुबह 8 बजे तक - दिवंगत एक्टर असरानी की आखिरी फिल्म ने 0.03 करोड़ रुपये कमाए हैं।
सुबह 9 बजे तक - हॉरर कॉमेडी फिल्म ने 0.05 करोड़ रुपये का कारोबार किया है।
सुबह 10 बजे तक - अक्षय कुमार और राजपाल यादव की फिल्म ने 0.10 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है।
सुबह 11 बजे तक - प्रियदर्शन के निर्देशन में बनी फिल्म ने 0.18 करोड़ रुपये की कमाई की है।
नोट: बॉक्स ऑफिस का डेटा हर एक घंटे में अपडेट किया जाएगा। ये डेटा Sacnilk की वेबसाइट से लिया गया है।
‘भूत बंगला’ का डे 12 तक का कलेक्शन
‘भूत बंगला’ ने डे 12 (मंगलवार) पर छलांग मारी है। फिल्म ने जहां सोमवार (डे 11) को भारतीय बॉक्स ऑफिस से 3.64 करोड़ रुपये की कमाई की थी। वहीं मंगलवार (डे 13) को फिल्म ने 4.35 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है। इसके साथ ही फिल्म की कुल कमाई 121.40 करोड़ तक जा पहुंची है। (ये भी पढ़ें : LIVE: विकी ने रितेश देशमुख की फिल्म देख कहा, मराठी सिनेमा ने पहले कभी इस तरह का एक्शन नहीं देखा होगा)
टेबल: ‘भूत बंगला’ का डे 12 तक का डे वाइज कलेक्शन
|डे
|भारतीय बॉक्स ऑफिस कलेक्शन (नेट)
|डे 0
|3.75 करोड़ रुपये
|डे 1
|12.25 करोड़ रुपये
|डे 2
|19 करोड़ रुपये
|डे 3
|23 करोड़ रुपये
|डे 4
|6.75 करोड़ रुपये
|डे 5
|8 करोड़ रुपये
|डे 6
|6.15 करोड़ रुपये
|डे 7
|5.50 करोड़ रुपये
|डे 8
|5.75 करोड़ रुपये
|डे 9
|10.75 करोड़ रुपये
|डे 10
|12.50 करोड़ रुपये
|डे 11
|3.65 करोड़ रुपये
|डे 12
|4.35 करोड़ रुपये
|कुल
|121.40 करोड़ रुपये
‘भूत बंगला’ का डे 12 तक का वर्ल्डवाइड कलेक्शन
1. भारतीय बॉक्स ऑफिस से किया गया नेट कलेक्शन - 121.40 करोड़ रुपये
2. विदेशी बॉक्स ऑफिस से की गई कमाई - 51 करोड़ रुपये
3. वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस से किया गया ग्रॉस कलेक्शन- 195.25 करोड़ रुपये
कैसी है फिल्म?
लाइव हिन्दुस्तान ने ‘भूत बंगला’ को 3.5 स्टार्स दिए हैं। रिव्यू के मुताबिक, ‘भूत बंगला’ के फर्स्ट हाफ में राजपाल यादव, अक्षय कुमार और दिवंगत एक्टर असरानी की एक्टिंग और कॉमिक टाइमिंग ने दर्शकों को बोर होने से बचाया है। वहीं सेकंड हाफ में दिखाए गए हॉरर ने दर्शकों को निराश किया है।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
करियर का सफर
वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।
पढ़ाई-लिखाई (Education)
वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
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खासियत और हुनर (Expertise)
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मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
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