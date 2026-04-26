Bhooth Bangla Day 10: आज रविवार को हो सकता है कमाई का धमाका, बजट पार करने से सिर्फ इतनी दूर है फिल्म
Bhooth Bangla Day 10 Box Office Live- अक्षय कुमार की फिल्म भूत बंगला ने 9 दिनों में 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। आज 10 वें दिन फिल्म की कमाई से 15 करोड़ पार जाने की उम्मीद है। फिल्म का अब तक का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन।
Bhooth Bangla Day 10 Box Office Live-अक्षय कुमार की फिल्म भूत बंगला ने 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। एक्टर की इस हॉरर कॉमेडी फिल्म को ऑडियंस की तरफ से अच्छा रिएक्शन मिल रहा है। फिल्म ने 9 दिनों के अंदर 100.90 करोड़ कमा लिए हैं। अब आज दूसरे रविवार को फिल्म 13 करोड़ से ऊपर का बिजनेस कर सकती है। भूत बंगला से एक्टर अक्षय कुमार और डायरेक्टर प्रियदर्शन ने सालों बाद वापसी की है। आने वाले दिनों में फिल्म अपना बजट निकालने में कामयाब हो जाएगी।
भूत बंगला का बजट
रिपोर्ट की मानें तो भूत बंगला पर मेकर्स ने 120 करोड़ रुपये खर्च किए थे। फिल्म अपने 9 दिनों में ही 100 करोड़ कमा चुकी है। अब उम्मीद जताई जा रही है कि अगले कुछ ही दिनों में फिल्म बजट की रकम पार कर लेगी। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म के सफल होने की उम्मीद बढ़ गई है। अब आज दूसरे रविवार को फिल्म धांसू कमाई कर सकती है। आज के कलेक्शन पर नजर टिकी हुई है। फिल्म की कमाई से जुड़ी हर अपडेट के लिए यहां जुड़े रहिए-
10 वें दिन, दूसरे शनिवार का बॉक्स ऑफिस ये रहा-
सुबह 8 बजे-
आज फिल्म 13 से 15 करोड़ के बीच की कमाई कर सकती है।
फिल्म की अब तक की कमाई
|भूत बंगला
|कलेक्शन (नेट)
|पहला हफ्ता
|84.40
|आठवां दिन
|5.75 करोड़ रुपये
|नौवां दिन
|10.75 करोड़ रुपये
|कुल
|100.90 करोड़ रुपये
17 अप्रैल को रिलीज हुई भूत बंगला ने अपने पहले हफ्ते में 84 करोड़ की कमाई की थी। फिल्म ने 12 करोड़ से ज्यादा रकम के साथ ओपनिंग की और वीकेंड पर अच्छा कलेक्शन किया। अब दूसरे हफ्ते में भूत बंगला की अविनाश तिवारी और मेधा शंकर की फिल्म गिनी वेड्स सनी 2 से टक्कर हो रही है। लेकिन अक्षय की फिल्म बेहतर परफॉर्म कर रही है। इस हफ्ते फिल्म अच्छी कमाई कर सकती है।
फिल्म की कास्ट
बता दें, भूत बंगला की कहानी एक बंगले की हॉरर कहानी से जुड़ी है। इसे एक फैंटसी ड्रामा बताया गया है जो ऑडियंस को पसंद आ रही है। फिल्म में अक्षय कुमार के अलावा वामिका गब्बी, राजपाल यादव, तबू और परेश रावल जैसे एक्टर्स नजर आए हैं। डायरेक्टर प्रियदर्शन हैं जिन्होंने अक्षय के साथ हेरा फेरी, गरम मसाला, भूल भुलैया जैसी फिल्में बनाई थी। भूत बंगला की अधिकतर शूटिंग राजस्थान में की गई है।
आने वाली फिल्में
वर्क फ्रंट की बात करें तो आने वाले दिनों में अक्षय कुमार हैवान नाम की फिल्म में नेगेटिव किरदार में दिख सकते हैं। हैवान,मलयालम फिल्म ओप्पम का हिंदी रीमेक है। इस फिल्म में सैफ अली खान एक अंधे व्यक्ति के किरदार में नजर आने वाले हैं। ये फिल्म इस साल रिलीज ओ सकती है। इसके अलावा एक्टर के पास वेलकम टू जंगल नाम की भी फिल्म है।
हैवान इसी साल होगी रिलीज
प्रियदर्शन ने ओप्पम नाम की एक मलयालम फिल्म डायरेक्ट की थी। इस फिल्म में मोहनलाल ने लीड रोल निभाया था। अब इस फिल्म के हिंदी रीमेक हैवान में अक्षय कुमार और सैफ अली खान एक साथ स्क्रीन शेयर करते दिखेंगे। खास बात ये है कि फिल्म इस साल थिएटर पर दस्तक देगी। जल्द रिलीज डेट का एलान किया जाएगा।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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