Box Office: भूत बंगला का दूसरा रविवार, 10 दिन में अक्षय कुमार की फिल्म ने कमा डाले इतने करोड़
Bhooth Bangla Day 10 Collection: अक्षय कुमार की फिल्म ने 10 दिन में 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। आज यानी 26 अप्रैल को प्रियदर्शन की हॉरर कॉमेडी ने 12.50 करोड़ की कमाई की है।
अक्षय कुमार और वामिका गब्बी की फिल्म भूत बंगला बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है। फिल्म ने 10 दिन में भारत में 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। इसी के साथ, भूत बंगला 100 अक्षय कुमार की 20वीं ऐसी फिल्म बन गई है जो 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो गई है। फिल्म ने आज यानी 26 अप्रैल, रविवार (रात 10 बजे तक) को 12.50 करोड़ की कमाई की है।
10वें दिन फिल्म की कितनी हुई कमाई
अक्षय कुमार की फिल्म का 10 दिन का भारत में नेट कलेक्शन 113.40 करोड़ हो गया है। ये फिल्म का दूसरा रविवार था और फिल्म ने 12.50 करोड़ की कमाई की। फिल्म के ग्रॉस कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने भारत में 134.98 करोड़ की कमाई कर ली है।
sacnilk.com के मुताबिक, दुनियाभर में 10वें दिन फिल्म ने तीन करोड़ की कमाई की है। इस तरह दुनियाभर में फिल्म का टोटल ग्रॉस कलेक्शन 179.48 करोड़ हो गया है।
पहले रविवार से कम हुई कमाई
अगर भूत बंगला के पहले रविवार से आज के कलेक्शन की तुलना की जाए तो इसमें कमी देखने को मिली है। फिल्म ने अपने पहले रविवार को 23 करोड़ की कमाई की थी। वहीं, आज सिर्फ 12.50 करोड़ की कमाई हुई है।
|भूत बंगला
|कमाई
|पहला हफ्ता
|84.40 करोड़
|डे 8
|5.75 करोड़
|डे 9
|10.75 करोड़
|डे 10
|12.50 करोड़
|टोटल कमाई
|113.40 करोड़
भूत बंगला की ऑक्यूपेंसी
अगर शोज की ऑक्यूपेंसी की बात की जाए तो सुबह के शोज में 13.08 पर्सेंट ऑक्यूपेंसी रही। दोपहर के शोज में ऑक्यूपेंसी 38.31 पर्सेंट रही और शाम के शोज में ऑक्यूपेंसी42.31 पर्सेंट रही। रात के शोज का डेटा अभी रिलीज नहीं किया गया है। इस तरह, आज पूरे दिन के शोज की ऑक्यूपेंसी 31.23 पर्सेंट रही है।
17 अप्रैल को रिलीज हुई है भूत बंगला
भूत बंगला की कास्ट की बात करें तो फिल्म में राजपाल यादव, वामिका गब्बी, मिथिला पालकर, परेश रावल, गोवर्धन असरानी और तबु जैसे कलाकार नजर आए हैं। फिल्म 17 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। इस फिल्म में अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की जोड़ी करीब 14 साल बाद वापस आई है। वहीं, गोवर्धन असरानी की ये आखिरी फिल्म है। उनका पिछले साल 25 अक्टूबर को निधन हो गया था।
(डिसक्लेमर: इस लेख में दिए गए बॉक्स ऑफिस आंकड़े विवरण विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स, ट्रेड एनालिस्ट्स और सूत्रों पर आधारित हैं। वास्तविक आंकड़े ऊपर दिए गए अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। लाइव हिंदुस्तान इनके ऑफिशियल होने की पुष्टि नहीं करता है।)
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
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