Bhooth Bangla BO Day 5 : भूत बंगला में आया बड़ा उछाल, धुरंधर 2 को चटाई धूल और कर दी करोड़ों की कमाई
अक्षय कुमार की फिल्म भूत बंगला का बॉक्स ऑफिस पर कमाल जारी है। फिल्म हर दिन शानदार कमाई कर रही है। अब धुरंधर 2 के 5वें दिन की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट आ गई है।
अक्षय कुमार, वामिका गब्बी, तब्बू और राजपाल यादव की फिल्म भूत बंगला जबसे रिलीज हुई है तबसे बॉक्स ऑफिस पर इसका कमाल दिख रहा है। हॉरर कॉमेडी इस फिल्म ने पेड प्रिव्यू से कमाई जारी की और अब 5वें दिन भी भूत बंगला की कमाई में उछाल आया है। फिल्म ने सोमवार के मुताबिक मंगलवार को ज्यादा कमाई की है और अब फिल्म 100 करोड़ की तरफ जा रही है।
फिल्म का कलेक्शन भले ही अभी एक डिजिट पर आ गया है, लेकिन जिस हिसाब से मंगलवार को कमाई हुई है उससे लगता है आगे जाकर नंबर और बढ़ेंगे ही। मंगलवार को फिल्म ने 7.65 करोड़ कमाए हैं। वहीं सोमवार को फिल्म ने 6.75 करोड़ कमाए थे। भूत बंगला की बात करें तो अब तक मूवी ने भारत में ग्रॉस 86.21 करोड़ कमाए हैं। वहीं नेट 72.40 करोड़ कमाए हैं। ओवरसीस फिल्म का कलेक्शन 29 करोड़ है तो वर्ल्डवाइड ग्रॉस फिल्म ने टोटल 115.21 करोड़ की कमाई कर ली है।
|पेड प्रिव्यू
|3.75 करोड़
|पहला दिन
|12.25 करोड़
|दूसरा दिन
|19 करोड़
|तीसरा दिन
|23 करोड़
|चौथे दिन
|6.75 करोड़
|पांचवें दिन
|7.65 करोड़
धुरंधर 2 से है आगे
वहीं धुरंधर 2 और भूत बंगला के मंगलवार की कमाई के कम्पैरिजन की बात करें तो धुरंधर ने तो 1.47 करोड़ की कमाई की है।
भूत बंगला की स्टार कास्ट
प्रियदर्शन द्वारा डायरेक्टेड भूत बंगला में अक्षय के साथ वामिका गब्बी, तब्बू, परेश रावल, राजपाल यादव अहम किरदार में हैं। इस फिल्म के जरिए अक्षय और प्रियदर्शन 14 साल बाद साथ काम कर रहे हैं।
इससे पहले दोनों हेरा फेरी, गरम मसाला, भागम भाग, भूल भुलैया, दे दना दन और खट्टा मीठा में काम कर चुके हैं।
प्रियदर्शन संग काम करने पर अक्षय बोले वनवास खत्म
अक्षय ने प्रियदर्शन के साथ काम करने को लेकर कहा था, ‘ऐसा लग रहा है मेरा वनवास खत्म हो गया है और मुझे उनके साथ दोबारा साथ काम करने का मौका मिल रहा है। ऐसा लग रहा है मैं घर आ गया हूं। वह काफी क्लीन और फैमिली वाली फिल्म बनाते हैं। उनकी फिल्मों में कुछ गंदगी नहीं होती है और उनके साथ काम करके मुझे बहुत मजा आता है।’
भूत बंगला की स्टोरी
फिल्म की स्टोरी एक लंदन में रहने वाले अर्जुन और उसकी बहन की है। उसकी बहन एक जगह फाइनल करती है अपनी शादी के लिए। अर्जुन फिर मंगलपुर आता है अपनी बहन की शादी के लिए एक पैलेस देखने के लिए। लेकिन तभी पता चलता है कि वहां शादी नहीं होती है और उस गांव में जो भी लड़की शादी करती है उसे वधुसु उठाकर ले जाता है। अब इनकी स्टोरी में क्या होता है उसके लिए आपको फिल्म देखनी होगी।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
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