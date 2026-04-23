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Bhooth Bangla Day 7 Box Office Collection LIVE: भूत बंगला का डे 7, स्काई फोर्स और केसरी चैप्टर 2 को छोड़ा पीछे

Apr 23, 2026 09:46 am ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
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Bhooth Bangla LIVE Updates: अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की फिल्म ‘भूत बंगला’ को बॉक्स ऑफिस पर आए सात दिन (डे 0 से डे 6 तक) हो गए हैं। वहीं आज इसका आठवां दिन (डे 7) है।

Bhooth Bangla Day 7 Box Office Collection LIVE: भूत बंगला का डे 7, स्काई फोर्स और केसरी चैप्टर 2 को छोड़ा पीछे

Bhooth Bangla Box Office Collection: ‘भूत बंगला’ को फिल्म क्रिटिक्स से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली थी। फिर भी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ बनाए रखी है। अक्षय कुमार की इस हॉरर कॉमेडी फिल्म ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर उनकी 'स्काई फोर्स' और 'केसरी चैप्टर 2' को पीछे छोड़ दिया है। आइए बताते हैं कि आज ‘भूत बंगला’ ने कितनी कमाई की है। (ये भी पढ़ें: Bhoot Bangla Review: ‘भूत बंगला’ कैसी है, फिल्म में हॉरर है या नहीं, ‘भूल भुलैया’ जैसी तो नहीं?)

कितनी हुई है ‘भूत बंगला’ की कमाई?

भारतीय बॉक्स ऑफिस: इंडस्ट्री ट्रैकर सैकनिक के मुताबिक, बुधवार को 'भूत बंगला' ने भारत में 6.15 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया है। इसके साथ ही फिल्म का कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 78.90 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।

वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस: ‘भूत बंगला’ ने डे 6 तक विदेशी बॉक्स ऑफिस से 33.50 करोड़ रुपये की ग्रॉस कमाई की है। अगर ‘भूत बंगला’ के कुल वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 127.37 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया है।

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Bhooth Bangla Day 7 LIVE Updates: ‘भूत बंगला’ का डे 7 का कलेक्शन

‘भूत बंगला’ आज बॉक्स ऑफिस पर 80 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करने वाली है। आइए बताते हैं कि फिल्म का डे 7 का कलेक्शन बताते हैं।

सुबह 8 बजे तक - 0.03 करोड़ रुपये

सुबह 9 बजे तक - 0.06 करोड़ रुपये

नोट: ये डेटा हर एक घंटे में अपडेट होगा। ये डेटा Sacnilk से लिया जा रहा है।

कैसी है ‘भूत बंगला’?

‘भूत बंगला’ में कॉमेडी तो है, लेकिन हॉरर नहीं है। यही कारण है कि लाइव हिन्दुस्तान ने इसे 3.5 रेटिंग दी है। इसके फर्स्ट हाफ में राजपाल यादव, दिवंगत एक्टर असरानी और अक्षय कुमार ने कॉमेडी का तड़का लगाया है। हालांकि, सेकंड हाफ में फिल्म बोरिंग लगने लगी। ऐसा इसलिए क्योंकि सेकंड हाफ में न कॉमेडी थी और न ही हॉरर। ब्रैकग्राउंड म्यूजिक भी बेकार था।

ये भी पढ़ें:अक्षय कुमार छोटे हैं या राजपाल यादव? जानें ‘भूत बंगला’ के हर एक एक्टर की उम्र

अक्षय की आने वाली फिल्में

‘भूत बंगला’ के बाद अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की ‘हैवान’ और ‘हेरा फेरी 3’ आने वाली है। ‘हैवान’ साल 2026 के अगस्त में रिलीज होगी। वहीं ‘हेरा फेरी 3’ पर साल 2027 में काम शुरू होने की उम्मीद की जा रही है। दरअसल, परेश रावल के बीच में फिल्म छोड़ने और अक्षय कुमार के उनपर केस करने की वजह से फिल्म अटक गई है। इन दोनों के अलावा, अक्षय के पास ‘वेलकम टू द जंगल’, ‘हाउसफुल 5’, ‘केसरी चैप्टर 3’ और ‘गोलमाल 5’ जैसी फिल्में भी हैं।

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Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



करियर का सफर

वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



पढ़ाई-लिखाई (Education)

वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।



खासियत और हुनर (Expertise)

एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।



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वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।

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