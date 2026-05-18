Box Office: भूत बंगला की कमाई 250 करोड़ के पार, इतना हो गया अब तक का कुल कलेक्शन
Bhooth Bangla Box Office: अक्षय कुमार की फिल्म भूत बंगला बॉक्स ऑफिस पर कमाई के मामले में 250 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है। धीमी रफ्तार से ही सही, लेकिन लगातार आगे बढ़ते हुए इस फिल्म ने कमाल कर दिया है।
खराब रिव्यूज के बावजूद 'भूत बंगला' को इसकी बड़ी स्टार कास्ट और प्रियदर्शन के नाम का फायदा मिला है। रिलीज के महीने भर बाद भी यह फिल्म सिनेमाघरों में टिकी हुई है। शनिवार की तुलना में बीते रविवार को फिल्म की कमाई में 35% का उछाल देखने को मिला। धीमी रफ्तार से ही सही, लेकिन वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में यह 250 करोड़ क्लब में शामिल हो चुकी है। सिर्फ भारतीय बॉक्स ऑफिस पर कमाई का आंकड़ा 200 करोड़ के करीब है। पहले दिन की तुलना में फिल्म के शोज काफी हद तक घट गए हैं, लेकिन अभी भी यह बॉक्स ऑफिस पर किसी तरह अपना अस्तित्व बचाए हुए है।
भूत बंगला डे 31 बॉक्स ऑफिस
मालूम हो कि शुरू में फिल्म के 12 हजार से ज्यादा शोज एक दिन में चलाए जा रहे थे। वहीं वक्त के साथ इस फिल्म का चार्म फीका पड़ता चला गया और आज देशभर में इसके महज ढाई हजार के करीब शोज चल रहे हैं। अक्षय कुमार और वामिका गब्बी समेत राजपाल यादव और ऐसे कई हुनरमंद एक्टर्स की स्टार कास्ट के साथ इस फिल्म ने पहले हफ्ते में भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 84.40 करोड़ रुपये कमाए थे। दूसरे हफ्ते में कमाई घटकर 43.75 करोड़ रुपये रह गई। तीसरे हफ्ते में 21.85 करोड़ और चौथे हफ्ते में इसने 14.30 करोड़ रुपये कमाए। इस तरह डॉमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर इसकी अभी तक की कुल ग्रॉस कमाई 199 करोड़ 63 लाख रुपये हो चुकी है।
भूत बंगला वर्ल्डवाइड कलेक्शन
सैकनिल्क ने अपनी एक रिपोर्ट में फिल्म का कुल ओवरसीज कलेक्शन 53 करोड़ 50 लाख रुपये बताया है। इस तरह फिल्म भूत बंगला का कुल वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 253 करोड़ 13 लाख रुपये हो चुका है। भूत बंगला अब अक्षय कुमार की एक और बड़ी फिल्म बन चुकी है। हालांकि बॉक्स ऑफिस पर जरूर प्रियदर्शन की मदद से अक्षय कुमार कमाल कर चुके हैं, लेकिन दर्शकों को इंतजार रहेगा एक ऐसी फिल्म का जिसमें अक्षय कुमार एक्टिंग के मामले में भी वही जादू दिखाएं। उनकी अगली फिल्म 'वेलकम टु द जंगल' होगी जिसे लेकर अच्छा खासा बज बना हुआ है। फिल्म के पोस्टर्स और टीजर रिलीज किए जा चुके हैं और यह मूवी काफी प्रॉमिसिंग लग रही है।
फिल्म से गायब रहा वो पुराना जादू
बात "भूत बंगला" के रिव्यूज और रेटिंग की करें तो ज्यादातर क्रिटिक्स को यह फिल्म इंप्रेस नहीं कर पाई। इस फिल्म की IMDb पर रेटिंग महज 6.5 है और क्रिटिक्स ने भी यही कहा कि इसमें प्रियदर्शन+अक्षय कुमार की जोड़ी वाला वो जादू मिसिंग रहा। ज्यादातर फैंस ने भी यह कंप्लेन की, कि फिल्म में मेकर्स न तो ढंग से हॉरर ही दिखा पाए और न ढंग से कॉमेडी ही।
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