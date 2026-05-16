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Bhooth Bangla BO Day 30: वीकेंड पर 'भूत बंगला' ने फिर दिखाया जलवा, शनिवार आते ही कर डाली इतनी कमाई

Priti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
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अक्षय कुमार की फिल्म 'भूत बंगला' 17 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है।  'भूत बंगला' के अलावा अक्षय कुमार 'वेलकम टू द जंगल' को लेकर भी खबरों में बने हुए हैं। एक्टर की ये फिल्म 26 जून, 2026 को सिनेमाघरों में आएगी। वहीं

Bhooth Bangla BO Day 30: वीकेंड पर 'भूत बंगला' ने फिर दिखाया जलवा, शनिवार आते ही कर डाली इतनी कमाई

Bhooth Bangla Box Office Collection Day 30: बॉलीवुड खिलाड़ी एक्टर अक्षय कुमार की फिल्म 'भूत बंगला' 17 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। एक बार फिर से अक्षय कुमार अपनी हॉरर कॉमेडी से दर्शकों को एंटरटेन करने में कामयाब रहे। फिल्ममेकर प्रियदर्शन की इस फिल्म के साथ अक्षय ने उनसे फिर से हाथ मिलाया। बता दें कि ये दोनों जब भी एक साथ आते हैं बॉक्स ऑफिस पर धमाल मच जाता है। 'भूत बंगला' की बात करें तो इसे क्रिटिक्स और दर्शकों के शानदार रिव्यू मिले हैं। बॉक्स ऑफिस पर भी 'भूत बंगला' ने अच्छी खासी कमाई कर रही है। ऐसे में अब 'भूत बंगला' के 30वें दिन के कलेक्शन आ चुके हैं। तो चलिए देखते हैं इसने शनिवार को कितना कमा डाला?

शनिवार को बढ़ाई रफ्तार

अक्षय कुमार और फिल्ममेकर प्रियदर्शन की जोड़ी कई सालों के बाद 'भूत बंगला' के साथ बॉक्स ऑफिस पर लौटी है। अक्षय की 'भूत बंगला' ने रणवीर सिंह स्टारर फिल्म 'धुरंधर 2' की आंधी के बीच थिएटर में रिलीज हुई थी। वहीं, अब इसके सामने रितेश देशमुख 'राजा शिवाजी' भी खड़ी हो गई है। हालांकि, 'भूत बंगला' इन दोनों ही फिल्मों को टक्कर दे रही है। 'भूत बंगला' ने पेड प्रीव्यू में 3.75 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया। वहीं, ओपनिंग डे पर 'भूत बंगला' ने 12.25 करोड़ रुपये की कमाई की। ऐसे में अब इसके 30वें दिन के आंकड़े सामने आ चुके हैं। Sacnilk के मुताबिक, 'भूत बंगला' ने शनिवार को खबर लिखने तक 1.13 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया। 'भूत बंगला' का अबतक का कलेक्शन भारत में 166.18 करोड़ (नेट कलेक्शन) हो गया है। उम्मीद है फाइनल आंकड़े और भी बेहतर होंगे।

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डे वाइज देखें 'भूत बंगला' का कलेक्शन

वीक 184.40 करोड़ रुपये
वीक 243.75 करोड़ रुपये
वीक 321.85 करोड़ रुपये
वीक 414.30 करोड़ रुपये
डे 280.75 करोड़ रुपये
डे 301.13 करोड़ रुपये
टोटल कलेक्शन166.18 करोड़ रुपये
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फिल्म 'भूत बंगला' की कास्ट

अक्षय कुमार की फिल्म भूत बंगला में तब्बू, राजपाल यादव, वामिका गब्बी, परेश रावल और मिथिला पालकर जैसे एक्टर्स नजर आए हैं। फिल्म की कहानी भूतिया बंगले के इर्द गिर्द रची गई है जिसमें कई मजेदार ट्विस्ट हैं। फिल्म सस्पेंस के साथ हंसाती है। राजपाल यादव को स्क्रीन पर देखना अच्छा लगता है। बता दें कि इसके अलावा अक्षय कुमार 'वेलकम टू द जंगल' को लेकर भी खबरों में बने हुए हैं। एक्टर की ये फिल्म 26 जून, 2026 को सिनेमाघरों में आएगी।

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(डिसक्लेमर: इस लेख में दिए गए बॉक्स ऑफिस आंकड़े विवरण विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स, ट्रेड एनालिस्ट्स और सूत्रों पर आधारित हैं। वास्तविक आंकड़े ऊपर दिए गए अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। लाइव हिंदुस्तान इनके ऑफिशियल होने की पुष्टि नहीं करता है।)

Priti Kushwaha

लेखक के बारे में

Priti Kushwaha

प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।

करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।

एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।

एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।

खासियत
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ब्रेकिंग और ट्रेंडिंग एंटरटेनमेंट न्यूज
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