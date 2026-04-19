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Bhoooth Bangla Day 3 Live Update: अक्षय कुमार की फिल्म ने अबतक कमाए 35 करोड़, आज कैसा रहेगा हाल?

Apr 19, 2026 06:07 am ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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Bhooth Bangla Day 3 Live Update: अक्षय कुमार की फिल्म भूत बंगला 17 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। दो दिन में फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 30 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। यहां पढ़ें तीसरे दिन के जरूरी अपडेट्स।

Bhoooth Bangla Day 3 Live Update: अक्षय कुमार की फिल्म ने अबतक कमाए 35 करोड़, आज कैसा रहेगा हाल?

Bhooth Bangla Live Update, Day 3: अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की फिल्म भूत बंगला 17 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। आज फिल्म का तीसरा दिन है। दो दिन में इस हॉरर कॉमेडी फिल्म ने भारत में 35 करोड़ की कमाई कर ली है। फिल्म की अच्छी शुरुआत हुई है। 17 अप्रैल को रिलीज से पहले 16 अप्रैल को पेड प्रिव्यूज में फिल्म ने 3.75 करोड़ की कमाई की थी। वहीं, पहले दिन फिल्म ने 12.25 करोड़ की कमाई की थी। दूसरे दिन फिल्म ने भारत में 19 करोड़ की कमाई की। फिल्म का अबतक का टोटल कलेक्शन 35 करोड़ की कमाई की है।

भूत बंगला की कास्ट और डायरेक्टर

भूत बंगला एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है। इस फिल्म को प्रियदर्शन ने डायरेक्ट किया है। इस फिल्म के बहाने अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की जोड़ी लगभग 14 सालों बाद साथ वापस आई है। फिल्म में वामिका गब्बी, राजपाल यादव, परेश रावल, तब्बू, मिथिला पालकर और असरानी जैसे कलाकार नजर आए हैं। भूत बंगला असरानी की आखिरी फिल्म है। उनका निधन पिछले साल अक्टूबर के महीने में हो गया था।

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तीसरे दिन से क्या है उम्मीद?

अक्षय कुमार की फिल्म को सोशल मीडिया पर अच्छे रिव्यूज मिले हैं। फिल्म को कई लोग पसंद कर रहे हैं। ऐसे में आज यानी रविवार के दिन लोग फिल्म को देखने जा सकते हैं। अक्षय कुमार की फिल्म आज 20 करोड़ या उससे अधिक की कमाई कर सकती है। फिल्म के तीसरे दिन की कमाई का अपडेट आप यहां सुबह 8 बजे से चेक कर सकते हैं-

भूत बंगलाभारत में कमाई (नेट कलेक्शन)
डे 03.75 करोड़
डे 112.25 करोड़
डे 219 करोड़

अक्षय कुमार की फिल्मों का ओपनिंग डे कलेक्शन

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फिल्म का नामपहले दिन का कलेक्शन
जॉली एलएलबी 3 (2025)12.50 करोड़
हाउसफुल 5 (2025)24.00 करोड़
केसरी चैप्टर 2 (2025)7.75 करोड़
स्काई फोर्स (2025)12.25 करोड़
भूत बंगला (2026)12.25 करोड़

भूत बंगला का अबतक का वर्ल्डलवाइड कलेक्शन

sacnilk.com के मुताबिक, फिल्म ने दूसरे दिन दुनियाभर में 18.50 करोड़ की कमाई की है। इस तरह फिल्म का टोटल कलेक्शन दुनियाभर में 60.50 करोड़ का हो गया है।

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प्रियदर्शन और अक्षय कुमार की फिल्में

इस फिल्म से पहले अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की जोड़ी भूल भुलैया, दे दना दन, गरम मसाला और हेरा फेरी जैसी फिल्मों में साथ काम कर चुके हैं। परेश रावल भी इन सभी फिल्मों का हिस्सा रहे हैं। इस फिल्म के बाद प्रियदर्श और अक्षय कुमार की जोड़ी फिल्म हैवान में साथ काम करेगी। फिल्म अपने प्रोडक्शन स्टेज में है। हैवान में अक्षय कुमार के साथ सैफ अली खान नजर आएंगे।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey

हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।


विस्तृत बायो

मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत

2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।


एंटरटेनमेंट और विजन

फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।


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