Box Office Day 25: 'भूत बंगला' पहुंची ₹250 करोड़ के करीब, जल्द ही टूटेगा 'भूल भुलैया 2' का रिकॉर्ड!
Bhooth Bangla Box Office Collection Day 25: अक्षय कुमार की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धीरे-धीरे रिकॉर्ड तोड़ नंबर्स तक आ पहुंची है। प्रियदर्शन और अक्षय कुमार की जोड़ी बॉक्स ऑफिस पर फिर कमाल करती नजर आ रही है।
अक्षय कुमार और वामिका गब्बी स्टारर फिल्म 'भूत बंगला' बॉक्स ऑफिस पर 25 दिन पूरे कर चुकी है। सोमवार को कमाई में एक तेज गिरावट दर्ज की गई, लेकिन इसके बावजूद फिल्म की कुल कमाई काफी दिलचस्प ढंग से आगे बढ़ी है। प्रियदर्शन और अक्षय कुमार की जोड़ी ने एक बार फिर कमाल कर दिया है और फिल्म का टोटल वर्ल्डवाइड कलेक्शन 250 करोड़ के करीब जा पहुंचा है। कमाई के मामले में अब अक्षय कुमार की यह फिल्म 'भूल भुलैया 2' की कमाई का रिकॉर्ड तोड़ने के बेहद करीब है। चलिए जानते हैं फिल्म की कमाई के आंकड़े।
भूत बंगला डे25 कलेक्शन और रिकॉर्ड्स
बॉक्स ऑफिस पर 'भूत बंगला' का यह तीसरा हफ्ता था और पॉजिटिव रिस्पॉन्स को देखते हुए अभी भी देशभर में इस मूवी के 4 हजार से ज्यादा शोज चलाए जा रहे हैं। बीते सोमवार (डे25) को भारतीय बॉक्स ऑफिस पर भूत बंगला की नेट कमाई 1 करोड़ 35 लाख रुपये रही। इसी के साथ फिल्म का डॉमेस्टिक ग्रॉस कलेक्शन 200 करोड़ के करीब जा पहुंचा है। रविवार की तुलना में सोमवार की कमाई में 66% की तेज गिरावट के बावजूद भूत बंगला का अभी तक का कुल वर्ल्डवाइड कलेक्शन 243 करोड़ 12 लाख रुपये हो गया है। अब यह भूल भुलैया 2 का रिकॉर्ड तोड़ने के काफी करीब है।
भूल भुलैया 2 का रिकॉर्ड तोड़ने के करीब
भूत बंगला को अब भूल भुलैया 2 की कमाई का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए महज 23 करोड़ 89 लाख रुपये की कमाई की जरूरत और है। ट्रेड विशेषज्ञों की मानें तो फिल्म इस हफ्ते के आखिर तक यह आंकड़ा पार कर जाएगी। बता दें कि कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 2 ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 265 करोड़ 50 लाख रुपये का लाइफटाइम कलेक्शन किया था। बात फिल्म की रेटिंग और रिव्यूज की करें तो 'भूत बंगला' के ट्रेलर को खास पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला था। रिव्यूज के मामले में भी यह कुछ खास तारीफें नहीं लूट पाई थी, लेकिन फिल्म को जनता ने हाथों-हाथ लिया है। कमाई के लगातार बढ़ते आंकड़े इस बात का सबूत हैं।
भूत बंगला का वीकले कलेक्शन ब्रेकडाउन
वीकली कलेक्शन के लिहाज से देखें तो अक्षय कुमार की फिल्म भूत बंगला ने चौथे शुक्रवार को 1 करोड़ 75 लाख रुपये कमाए थे। इसके बाद शनिवार को कमाई बढ़कर 3 करोड़ रुपये हो गई और रविवार को इसने 4 करोड़ रुपये कमाए। सोमवार को कमाई का आंकड़ा एक बार फिर औंधे मुंह गिरा। बात भारतीय बॉक्स ऑफिस पर नेट कलेक्शन की करें तो पहले हफ्ते में भूत बंगला ने 84 करोड़ 40 लाख रुपये कमाए, दूसरे हफ्ते में कमाई 43 करोड़ 75 लाख रुपये रही, तीसरे हफ्ते में यही आंकड़ा 21 करोड़ 85 लाख रुपये हो गया और चौथा हफ्ता खत्म होने तक माना जा रहा है कि यह फिल्म 250 करोड़ के पार पहुंच जाएगी।
(फिल्म की कमाई के आंकड़े सैकनिल्क से लिए गए हैं)
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