Bhoot Bangla : अक्षय कुमार क्या आगे बढ़ाने वाले हैं भूत बंगला की रिलीज डेट?
अक्षय कुमार की फिल्म भूत बंगला का इंतजार फैंस काफी समय से कर रहे हैं। हालांकि इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे।
अक्षय कुमार की फिल्म भूत बंगला रिलीज के लिए तैयार है। फिल्म 10 अप्रैल को रिलीज होने वाली है। यह एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है जिसे प्रियदर्शन बना रहे हैं। प्रियदर्शन और अक्षय 16 साल बाद साथ काम कर रहे हैं। हालांकि इस बीच खबर आ रही है कि मूवी की रिलीज डेट को पोस्टपोन किया जा रहा है।
क्या आगे बदलेगी रिलीज डेट
न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक मेकर्स फिल्म की रिलीज डेट को आगे बढ़ाना चाहते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अक्षय के फैंस, एक्टर से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि फिल्म की रिलीज डेट को 10 अप्रैल से 17 अप्रैल कर दिया जाए ताकि वे लंबा थिएटर एंजॉय कर पाएं। अक्षय हमेशा अपने फैंस की डिमांड को मानते हैं।
भले ही अभी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन देखते हैं कि आगे जाकर क्या होता है।
16 साल बाद काम साथ कर रहे प्रियदर्शन और अक्षय
बता दें कि कुछ दिनों पहले प्रियदर्शन संग 16 साल के गैप पर अक्षय ने कहा था, ‘कभी-कभी हमें एक छोटा ब्रेक चाहिए होता है। भूत बंगला से पहले वह मेरे पास 2-3 स्क्रिप्ट्स लेकर आए थे, लेकिन वह उनको लेकर श्योर नहीं थे।’
वहीं अक्षय की बात पर प्रियदर्शन ने कहा, ‘मैंने कभी फिल्म नरेट नहीं की है अक्षय को, मैंने सिर्फ स्टोरी बताई है और किरदार के बारे में। वह हमेषा मुझसे पूछते क्या तुम एक्साइटेड हो? मैं कहता कि मैं एक्साइटेड हूं, लेकिन वह खुश नहीं होते। अगर मैं कहता कि मैं बहुत एक्साइटेड हूं तब वह मुझे बोलते चलो फिल्म करते हैं।’
प्रियदर्शन ने आगे कहा, ‘भूत बंगला के शूट के दौरान उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं आगे क्या कर रहा हूं तो मैंने कहा कि मैं एक फिल्म पर काम कर रहा हूं, लेकिन मुझे विलन नहीं मिल रहा है। मुझे कोई अच्छा चाहिए उस पार्ट के लिए। उन्होंने फिर पूछा कि क्या वह कर सकते हैं। फिर वह फिल्म में आ गए।’
बता दें कि भूत बंगला के जरिए अक्षय और तब्बू 26 साल बाद साथ काम कर रहे हैं हेरा फेरी के बाद। वहीं असरानी की भी यह आखिरी फिल्म है।
हैवान में भी साथ काम करेंगे प्रियदर्शन और अक्षय
भूत बंगला के बाद अक्षय और प्रियदर्शन अब हैवान फिल्म लेकर आ रहे हैं। हैवान को प्रियदर्शन डायरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म में अक्षय के साथ सैफ अली खान लीड रोल में हैं।इस फिल्म में अक्षय, विलन का किरदार निभाएंगे।
हालांकि इसके अलावा अक्षय, वेलकम टू द जंगल और हेरा फेरी 3 में भी नजर आएंगे। वेलकम टू द जंगल में अक्षय के साथ सुनील शेट्टी, रवीना टंडन, अरशद वारसी, जैकलीन फ्रनांडिस, दिशा पाटनी लीड रोल में हैं। वहीं हेरा फेरी 3 में अक्षय के साथ सुनील शेट्टी और परेश रावल लीड रोल में हैं।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। इसके अलावा सुष्मिता ने कई बॉलीवुड, पंजाबी और भोजपुरी स्टार्स के इंटरव्यू भी लिए हैं।
एजुकेशन
सुष्मिता ने बैचलर इन मास कम्यूनिकेशन गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। इसी दौरान एबीपी न्यूज, इंडिया टीवी और हिंदुस्तान में ही ट्रेनिंग ली है।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन
सुष्मिता की हमेशा यही कोशिश रहती है कि वह कुछ अलग और ट्रेंडिंग टॉपिक पर काम करें ताकि पाठकों को सभी जानकारी मिले मनोरंजन जगत की। हर एथिक और रूल्स को फॉलो करके वह एक ऐसी खबर बनाती है जो पाठकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है।
खासियत
बॉलीवुड, टीवी रियलिटी शोज, ओटीटी शोज
मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
ब्रेकिंग ऑन टाइम
सेलेब्स इंटरव्यू
ट्रेंडिंग टॉपिक पर खबरें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।