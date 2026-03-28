Bhoot Bangla : अक्षय कुमार क्या आगे बढ़ाने वाले हैं भूत बंगला की रिलीज डेट?

अक्षय कुमार की फिल्म भूत बंगला का इंतजार फैंस काफी समय से कर रहे हैं। हालांकि इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे।

अक्षय कुमार की फिल्म भूत बंगला रिलीज के लिए तैयार है। फिल्म 10 अप्रैल को रिलीज होने वाली है। यह एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है जिसे प्रियदर्शन बना रहे हैं। प्रियदर्शन और अक्षय 16 साल बाद साथ काम कर रहे हैं। हालांकि इस बीच खबर आ रही है कि मूवी की रिलीज डेट को पोस्टपोन किया जा रहा है।

क्या आगे बदलेगी रिलीज डेट न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक मेकर्स फिल्म की रिलीज डेट को आगे बढ़ाना चाहते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अक्षय के फैंस, एक्टर से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि फिल्म की रिलीज डेट को 10 अप्रैल से 17 अप्रैल कर दिया जाए ताकि वे लंबा थिएटर एंजॉय कर पाएं। अक्षय हमेशा अपने फैंस की डिमांड को मानते हैं।

भले ही अभी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन देखते हैं कि आगे जाकर क्या होता है।

16 साल बाद काम साथ कर रहे प्रियदर्शन और अक्षय बता दें कि कुछ दिनों पहले प्रियदर्शन संग 16 साल के गैप पर अक्षय ने कहा था, ‘कभी-कभी हमें एक छोटा ब्रेक चाहिए होता है। भूत बंगला से पहले वह मेरे पास 2-3 स्क्रिप्ट्स लेकर आए थे, लेकिन वह उनको लेकर श्योर नहीं थे।’

वहीं अक्षय की बात पर प्रियदर्शन ने कहा, ‘मैंने कभी फिल्म नरेट नहीं की है अक्षय को, मैंने सिर्फ स्टोरी बताई है और किरदार के बारे में। वह हमेषा मुझसे पूछते क्या तुम एक्साइटेड हो? मैं कहता कि मैं एक्साइटेड हूं, लेकिन वह खुश नहीं होते। अगर मैं कहता कि मैं बहुत एक्साइटेड हूं तब वह मुझे बोलते चलो फिल्म करते हैं।’

प्रियदर्शन ने आगे कहा, ‘भूत बंगला के शूट के दौरान उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं आगे क्या कर रहा हूं तो मैंने कहा कि मैं एक फिल्म पर काम कर रहा हूं, लेकिन मुझे विलन नहीं मिल रहा है। मुझे कोई अच्छा चाहिए उस पार्ट के लिए। उन्होंने फिर पूछा कि क्या वह कर सकते हैं। फिर वह फिल्म में आ गए।’

बता दें कि भूत बंगला के जरिए अक्षय और तब्बू 26 साल बाद साथ काम कर रहे हैं हेरा फेरी के बाद। वहीं असरानी की भी यह आखिरी फिल्म है।

हैवान में भी साथ काम करेंगे प्रियदर्शन और अक्षय भूत बंगला के बाद अक्षय और प्रियदर्शन अब हैवान फिल्म लेकर आ रहे हैं। हैवान को प्रियदर्शन डायरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म में अक्षय के साथ सैफ अली खान लीड रोल में हैं।इस फिल्म में अक्षय, विलन का किरदार निभाएंगे।