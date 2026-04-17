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Bhoot Bangla Review LIVE: ‘भूत बंगला’ हुई रिलीज, पहले दिन कितना कमा सकती है फिल्म?

Apr 17, 2026 07:09 am ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
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Bhoot Bangla LIVE Update: अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की फिल्म ‘भूत बंगला’ आपको मनोरंजन करने आ गई है। आइए आपको फिल्म से जुड़ा हर छोटा-बड़ा अपडेट देते हैं।

Bhoot Bangla Review LIVE: ‘भूत बंगला’ हुई रिलीज, पहले दिन कितना कमा सकती है फिल्म?

‘धुरंधर 2’ के तूफान के बीच हॉरर कॉमेडी फिल्म ‘भूत बंगला’ रिलीज हो गई है। 16 अप्रैल के दिन रात 9 बजे से इसके पेड प्रीव्यूज शुरू हुए थे। वहीं आज इस फिल्म ने दुनिया भर के सिनेमाघरों में दस्तक दी है। ट्रेड एनालिस्ट का मानना है कि प्रियदर्शन और अक्षय कुमार की ये फिल्म पहले दिन भारतीय बॉक्स ऑफिस से 12 करोड़ रुपये का कारोबार करेगी। ऐसा होता है या नहीं, ये जानने के लिए आपको ये आर्टिकल पढ़ना पड़ेगा। इस लाइव आर्टिकल में आपको फिल्म का रिव्यू, बॉक्स ऑफिस और सोशल मीडिया रिएक्शंस के बारे में बताएंगे।

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Bhoot Bangla LIVE Update

6:55 AM - Bhoot Bangla LIVE: एडवांस बुकिंग रिपोर्ट

Sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक, 17 अप्रैल सुबह 6 बजे तक, ‘भूत बंगला’ की 1,29,690 टिकट्स की एडवांस बुकिंग हुई है और फिल्म ने रिलीज से पहले 3.32 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है।

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6:30 AM - Bhooth Bangla LIVE: फिल्म की स्टार कास्ट

‘भूत बंगला’ में अक्षय कुमार के अलावा तबू, मिथिल पालकर, वामिका गब्बी, राजपाल यादव, परेश रावल, जीशु सेनगुप्ता, असरानी, ​​और मनोज जोशी हैं।

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Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



करियर का सफर

वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



पढ़ाई-लिखाई (Education)

वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।



खासियत और हुनर (Expertise)

एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।



विजन

वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।

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