Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bhoot Bangla First Review : भूत बंगला का पहला रिव्यू आउट, जानें कैसी है अक्षय कुमार की फिल्म

Apr 15, 2026 07:00 pm ISTSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
share

अक्षय कुमार की फिल्म भूत बंगला की रिलीज डेट से 2 दिन पहले इसका पहला रिव्यू आ गया है। फिल्म जहां 17 अप्रैल को रिलीज होगी, लेकिन इसके पेड  प्रिव्यू 16 अप्रैल से शुरू हैं।

Bhoot Bangla First Review : भूत बंगला का पहला रिव्यू आउट, जानें कैसी है अक्षय कुमार की फिल्म

अक्षय कुमार की फिल्म भूत बंगला 17 अप्रैल को रिलीज होने वाली है। हालांकि रिलीज से एक दिन पहले 16 को फिल्म के पेड़ प्रिव्यूज होंगे यानी टिकट खरीदकर आप रिलीज से एक दिन पहले फिल्म देख सकते हैं। लेकिन अभी फिल्म का पहला रिव्यू आ गया है तो आप भी जानें कि पहले रिव्यू में भूत बंगला को कैसा बताया है।

क्या है पहले रिव्यू में

ट्रेड एनालिस्ट रमेश बाला ने रिव्यू देते हुए लिखा, ‘यह कहानी वधुसुर और एक ऐसे गांव पर आधारित सुपरनेचुरल स्टोरी है जो लंबे समय से वसुधर के डर से पीड़ित है। इस हॉरर स्टोरी के पीछे एक दिलचस्प बैकस्टोरी है जो धीरे-धीरे सामने आती है और कहानी इसके बाद और गहरी और इमोशनल होती है। इसकी खास बात यह है कि इसमें भूत और किरदारों के बीच असामान्य रिश्ता देखने को मिलता है।’

अक्षय को लेकर क्या कहा

अक्षय की परफॉर्मेंस को लेकर रमेश ने लिखा, ‘अक्षय कुमार ने अपने करियर की अब तक की बेस्ट परफॉर्मेंस दी है। उनका शार्प कॉमिक टाइमिंग से इन्टेंस मोमेंट्स में जो स्विच देखने को मिलता है वो वाकई तारीफ के काबिल है। उनके पंचलाइन्स परफेक्टली फिट बैठे और वह पूरी फिल्म अपने कंधे पर लेकर चले हैं।’

ये भी पढ़ें:भूत बंगला: सेट पर अक्षय ने किया ऐसा प्रैंक, पल भर को अटक गई थीं वामिका की सांसें

बाकी लोगों को लेकर रमेश ने लिखा, 'अक्षय को परेश रावल और राजपाल यादव का सपोर्ट अच्छा मिला है। फर्स्ट हाफ में उनकी कॉमिक कैमिस्ट्री आपको एंटरटेन करेगी।'

फिल्म के सीक्वेंस को लेकर क्या बोले

इंटरवल के बाद से ऐसे सीन आते हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा और दर्शकों को एंड तक जोड़े रखेगा। डायरेक्टर ने हॉरर, कॉमेडी और सस्पेंस के बीच परफेक्ट बैलेंस बनाए रखा था। फिल्म की बाकी टीम ने भी अच्छा काम किया है।

आखिर में रमेश ने लिखा, अगर आपको भूल भुलैया पसंद थीं तो ये फिल्म आपकी यादें ताजा कर देगा। ओवरऑल रमेश ने लिखा कि ये एक परफेक्टली क्राफ्टेड एंटरटेनल फिल्म है जिसमें हंसी है, मिस्ट्री और रोंगटे खड़े देने वाली सिनेमाटिक राइड है।

ये भी पढ़ें:अक्षय कुमार छोटे हैं या राजपाल यादव? जानें ‘भूत बंगला’ के हर एक एक्टर की उम्र

रमेश ने भूत बंगला को 4 रेटिंग दी है।

इस पोस्ट पर एकता कपूर ने भी कमेंट किया। उन्होंने लिखा, थैंक्यू सर इतने अच्छे शब्दों के लिए। आशा है कि दर्शक भी इसे अतना एंजॉय करें जितना हमें इसे बनाते हुआ किया।

पोस्टपोन के बाद अब रिलीज हो रही फिल्म

भूत बंगला की बात करें तो इसमें अक्षय के साथ वामिका गब्बी, तब्बू, परेश रावल, राजपाल यादव हैं। फिल्म को प्रियदर्शन डायरेक्ट कर रहे हैं और एकता कपूर ने इसे प्रोड्यूस किया है।

ये भी पढ़ें:धुरंधर 2 का क्या भूत बंगला पर पड़ेगा असर? अक्षय कुमार बोले- वो एडल्ट फिल्म है…

पहले यह फिल्म 10 अप्रैल को रिलीज होने वाली थी, लेकिन क्योंकि 19 मार्च को रिलीज हुई धुरंधर 2 बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही थी तो इसकी रिलीज डेट को फिर 17 अप्रैल कर दिया गया।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal

सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।


करियर

सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। इसके अलावा सुष्मिता ने कई बॉलीवुड, पंजाबी और भोजपुरी स्टार्स के इंटरव्यू भी लिए हैं।


एजुकेशन

सुष्मिता ने बैचलर इन मास कम्यूनिकेशन गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। इसी दौरान एबीपी न्यूज, इंडिया टीवी और हिंदुस्तान में ही ट्रेनिंग ली है।


एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन

सुष्मिता की हमेशा यही कोशिश रहती है कि वह कुछ अलग और ट्रेंडिंग टॉपिक पर काम करें ताकि पाठकों को सभी जानकारी मिले मनोरंजन जगत की। हर एथिक और रूल्स को फॉलो करके वह एक ऐसी खबर बनाती है जो पाठकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है।


खासियत

बॉलीवुड, टीवी रियलिटी शोज, ओटीटी शोज
मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
ब्रेकिंग ऑन टाइम
सेलेब्स इंटरव्यू
ट्रेंडिंग टॉपिक पर खबरें

और पढ़ें
Akshay Kumar bhoot bangla

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।