धुरंधर के सबसे ज्यादा देखे गए गाने शरारत का भी भोजपुरी वर्जन आया, लोग बोले- बॉलीवुड से अच्छा
डिबल मीनिंग और वल्गर लिरिक्स ने भोजपुरी गानों की छवि खराब कर दी है। इस बीच कुछ आर्टिस्ट बॉलीवुड के पॉप्युलर गानों को भोजपुरी स्टाइल में रिक्रिएट कर रहे हैं। यहां सुनें धुरंधर का गाना।
बॉलीवुड गानों के भोजपुरी वर्जन्स आजकल काफी ट्रेंड हो रहे हैं। इस बीच धुरंधर के गानों ने काफी जोर पकड़ा है। गहरा हुआ और दिल पे जख्म खाते हैं के बाद धुरंधर के शरारत गाने का भोजपुरी वायरल है। बता दें कि यूट्यूब पर शरारत धुरंधर का सबसे ज्यादा देखा गया गाना है। इस वर्जन को दो दिनों में 47.2k लाइक्स मिल चुके हैं। गाने को भोजपुरी आर्टिस्ट मृत्युंजय कुमार ने गाया है। टाइटल है मासूम चेहरा। लोगों को यह गाना अच्छा लग रहा है। कमेंट सेक्शन में तारीफ वाले कई कमेंट्स दिख रहे हैं।
ये हैं नए गाने के बोल
मृत्युंजय रॉय ने एक और बॉलीवुड के एक और गाने का भोजपुरी वर्जन तैयार किया है। यह पूरा गाना नहीं बल्कि छोटी सी क्लिप है। गाने के बोल भोजपुरी हैं लेकिन ट्यून ओरिजनल गाने का ही है। मृत्युंजय अपनी स्टाइल में बोलते हैं, कैसा होता अगर इस गाने का कोी भोजपुरी वर्जन होता। इसके बाद वह गाना गाते हैं। गाने के बोल कुछ इस तरह हैं, साची कहिल तोहार मासूम चेहरा, दिल लेके गईल असर भईल गहरा। हमसे हो गईल बा कौने खता, का भईल हमके ना लागल पता, आ ले गईलू निदिया उड़ा के। नैना से नैना मिला के गईलू चैना चुरा के।
लोगों को गाना सुनकर आया मजा
मृत्युंजय के गाने की लोग तारीफ कर रहे हैं। उनके इंस्टा पोस्ट पर कमेंट है, हाय क्या गाना है। एक और ने लिखा है, वाकई बहुत जबरदस्त गाना है। एक ने तारीफ की है, आपकी आवाज बहुत सुंदर है भाई। एक और ने लिखा है, ओय शरारत। एक ने लिखा है, बिग फैन हो गई, खूबसूरत आवाज। एक ने लिखा है, बॉलीवुड से तो अच्छा लग रहा है सुनने में। एक ने लिखा है, आय-हाय क्या गाना गाये हो भाईजी भोजपुरी टॉप पर है। एक ने लिखा है, बहुत बढ़िया लागल।
बढ़ रहे हैं मृत्युंजय के चाहने वाले
मृत्युंजय के नए गाने आते जा रहे हैं इसके साथ उनके फॉलोअर्स की संख्या बढ़ती जा रही है। 7 मई तक मृत्युंजय के फॉलोअर्स 80.7k थे अब बढ़कर 91.8K हो चुके हैं। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम बायो में भी लिख रखा है, 23.8 मिलियन+ व्यूज और दिनोदिन बढ़ रहे हैं।
मृत्युंजय के पॉप्युलर गाने
मृत्युंज इससे पहले गहरा हुआ, हौले-हौले हो जाएगा प्यार, दिल पे जख्म खाते हैं, श्रीवल्ली गाने का तेलुगु भोजपुरी मैशअप, बॉर्डर का भोजपुरी वर्जन ला चुके हैं। ज्यादातर गाने क्लिप्स में हैं। हौले-हौले हो जाएगा प्यार को यूट्यूब पर डाला है। इसका टाइटल है लहें लहें हो जाई प्यार। मृत्युंजय के यूट्यूब चैनल पर कुछ भोजपुरी लोकगीत भी हैं। उन्होंने मां के ऊपर भी एक गाना रिलीज किया है।
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और मेडिकल रिपोर्टिंग
B.Sc (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण काजल को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह मनोरंजन बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज़ लिख रही हैं।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, बॉक्स ऑफिस ऐनालिसिस, ट्रेंड्स, टीवी, ओटीटी और लाइफस्टाइल विषयों पर काजल की गहरी समझ है। उन्होंने कई सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। काजल का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है—उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
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मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
हेल्थ, फिटनेस, प्रिवेंटिव केयर और डेली लाइफ हैक्स
मेडिकल रिसर्च और एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग
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