भोजपुरी इंडस्ट्री के 5 बवाली गाने जिन्हें ताबड़तोड़ देख रहे लोग, पता है किसने लिखे डबल मीनिंग बोल?
भोजपुरी गानों की डबल मीनिंग या वल्गर लिरिक्स पर कई बार विवाद सामने आ चुके हैं। यहां ऐसे ही 5 गाने हैं जिनके बोल पर बवाल हुआ। यहां ये भी जानें के ये गाने आखिर लिखे किन लोगों ने थे।
भोजपुरी भाषा की अलग मिठास है। वहां का एक अलग स्टाइल है जो पूरी दुनिया में मशहूर है। इस इंडस्ट्री कई बेहतरीन सिंगर निकले जिन्हें ग्लोबल लेवल पर सम्मान मिला जैसे शारदा सिन्हा और महेंद्र मिसिर। वहीं कुछ सालों से यह इंडस्ट्री डबल मीनिंग गानों की वजह से बदनाम हो गई है। भोजपुरी गानों के वीडियोज या लिरिक्स अश्लीलता की वजह से कई बार विवादों में आ चुके हैं। यहां ऐसे 5 गाने हैं जिन पर खूब बवाल मचा।
पांडेजी का बेटा हूं
'पांडेजी का बेटा हूं, चुम्मा चिपककर लेता हूं', यह गाना रिलीज के बाद ताबड़तोड़ सुना गया। हालांकि इसकी लिरिक्स पर विवाद हुआ था। ब्राह्मण वर्ग के लोगों ने इस गाने पर आपत्ति जताई थी। उनका कहना था कि पांडेय लोगों की छवि खराब करने की कोशिश है। विरोध इतना बढ़ा कि गायक को माफी मांगनी पड़ी। गाने के रितेश पांडे ने गाया था। बोल सुमित सिंह चंद्रवंशी ने लिखे थे। विवाद के बाद रितेश ने लहरें भोजपुरी से बातचीत में कहा था कि ये गाना उनसे म्यूजिक डायरेक्टर छोटे बाबा ने गवाया था। कहा था कि बहुत अच्छा गाना है आप गा दीजिए। वाकई में उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि किसी की भावना को ठेस पहुंचे। गाने के 95 मिलियन से ज्यादा व्यूज हैं, जल्द ही 100 मिलियन पार हो जाएंगे।
राते दीया बुता के
यूट्यूब पर ये गाना सर्च करेंगे व्यूज देखकर दिमाग चकरा जाएगा। इसके ऑफिशियल वीडियो को 663 मिलियन यानी 66 करोड़ से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। वहीं 20 लाख से ज्यादा लाइक्स हैं। गाने के बोल हैं, 'राते दीया बुताके पिया क्या-क्या किया'। गाने को इंदु सोनाली और पवन सिंह ने गाया है। गाने को सुमित चंद्रवंशी ने लिखा है।
लहंगा उठा देब रिमोट से
रवि किशन पर फिल्माया गया यह गाना भी विवादित है। फिल्म का नाम है, पंडितजी बताएं ना बिहाय कब होई। रवि किशन के साथ इस फिल्म में नगमा हैं। गाया है विनोद राठौड़ ने। लिरिक्स हैं विनय बिहारी की। टीसीरीज यूट्यूब चैनल पर इस गाने को 14 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिले हैं।
ढिबरी में रहुए ना तेल
भोजपुरी का ये गाना भी काफी बवाली है। फिल्म का नाम है क्रैक फाइटर। गायक हैं पवन सिंह और इंदु सोनाली। लिरिक्स जाहिद अख्तर की हैं। इस गाने को यूट्यूब पर 158 मिलियन व्यूज मिले हैं।
सानिया मिर्जा कट नथुनिया
सानिया मिर्जा कट नथुनिया गाने की वजह से पवन सिंह जेल भी जा चुके हैं। गाने में टेनिस प्लेयर सानिया मिर्जा का नाम होने की वजह से इसका जमकर विरोध हुआ था। दरअसल सानिया मिर्जा का नोज रिंग स्टाइल उस टाइम फेमस था। गाने में दिख रही लड़की ने उसी स्टाइल में नोज रिंग पहनी थी। सानिया मिर्जा ने इस गाने के बाद पुलिस में शिकायत की थी और पवन सिंह को जेल की हवा खानी पड़ी थी। गाने को विनय बिहारी ने लिखा था। यूट्यूब पर इस गाने के 101 मिलियन व्यूज हैं।
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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B.Sc (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण काजल को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह मनोरंजन बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज़ लिख रही हैं।
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