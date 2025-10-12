भोजपुरी सुपरस्टार और भाजपा सांसद रवि किशन की पत्नी ने कैमरे के सामने की ऐसी हरकत, दंग रह गए एक्टर, वीडियो हुआ वायरल

रवि को उनकी फिल्म 'लापता लेडीज' के लिए में शानदार अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का सम्मान दिया गया। ऐसे में अब रवि किशन का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में उनकी पत्नी ने एक्टर संग कुछ ऐसा किया जिसे देखकर वो खुद भी हैरान रह गए।

भोजपुरी सिनेमा के जाने माने एक्टर और भाजपा सांसद रवि किशन आज किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। रवि ने बॉलीवुड की कई फिल्मों में भी अपनी शानदार एक्टिंग का जलवा दिखाया है। ऐसे में अब रवि किशन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के अवॉर्ड से नवाजा गया। रवि किशन को 33 साल बाद मिला फिल्मफेयर में अवार्ड मिला है। इस बात को लेकर रवि काफी खुश नजर आए। रवि को उनकी फिल्म 'लापता लेडीज' के लिए में शानदार अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का सम्मान दिया गया। ऐसे में अब रवि किशन का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में उनकी पत्नी ने एक्टर संग कुछ ऐसा किया जिसे देखकर वो खुद भी हैरान रह गए।

पत्नी ने कैमरे के सामने झटका हाथ दरअसल, रवि किशन और उनकी पत्नी एक वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में रवि अपनी पत्नी संग स्टेज पर पैपराजी को पोज देते नजर आ रहे हैं। ऐसे में पैपराजी ने रवि को उनकी पत्नी संग करीब आकर पोज देने को कहा। एक्टर ने भी बिना देरी किए पत्नी के हाथ से मोबाइल लेकर किसी और के हाथ में थमा दिया ताकि वो उनका हाथ पकड़कर अच्छे से पोज दे सकें। रवि ने जैसे ही पत्नी का हाथ पकड़ा उन्होंने एकदम से उनका हाथ झटक दिया। एक्टर की पत्नी की ये हरकत कैमरे में कैद हो गई। लुक की बात करें तो इस दौरान कपल ऑल ब्लैक लुक में नजर आ रहा है। रवि किशन का ये वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है। इस पर यूजर्स के जमकर कमेंट्स आ रहे हैं। कई यूजर्स ने पत्नी के इस बिहेवियर पर उनकी निंदा भी की।