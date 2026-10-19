भोजपुरी स्टार पवन सिंह फिर दिखेंगे अक्षरा सिंह के साथ, मंच पर किया ऐलान, वीडियो हुआ वायरल
भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के बड़े स्टार पवन सिंह ने भरे मंच पर अक्षरा सिंह के साथ काम करने की बात कही है। साथ ही उन्हें अप बाबू कहते हुए उनसे माफी मांगी है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के स्टार पवन सिंह और अक्षरा सिंह के बीच पुराना विवाद रहा है। दोनों ने खुलकर एक दूसरे के खिलाफ अपनी बात रखी है। लेकिन अब दोनों के बीच रिश्ते बदल रहे हैं। हाल में बिहार के मुंगेर के एक प्रोग्राम में पवन सिंह ने अक्षरा सिंह के साथ दोबारा काम करने की बात कही है। फिल्मस्टार ने अक्षरा को अपना बाबू कहते हुए पुरानी गलतियों के लिए माफी भी मांगी। दूसरी तरफ अक्षरा ने भी एक प्रोग्राम में पवन सिंह का गाना गाया। इन वीडियोज को देखने के बाद लग रहा है कि पुरानी खटास भुलाकर दोनों फिर साथ में काम करने का विचार कर रहे हैं।
पवन सिंह ने कहा अक्षरा के साथ दिखेंगे साथ
पवन सिंह ने सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में पवन सिंह कहते हैं कि कितनी माताएं-बहनें हैं कितनी चाहती है कि ये जोड़ी फिर से नजर आए? आप लोग देखना चाहते हैं? बहुत जल्दी नजर आएंगे। और मेरे बच्चे को लगता है कि मुझसे गलती हुआ है, मैं उनसे दिल से सॉरी बोलता हूं। मैं शुरू से एक बात बोलता हूं न कि मां बाप से बड़ा कोई नहीं होता है। अगर अक्षरा के माता-पिता को मेरे चलते अगर बुरा महसूस हुआ है, अगर कुछ गलत लगा है। तो मैं भैया भाभी को सॉरी बोलता हूं और प्रणाम बोलता हूं।' पवन सिंह ने आगे कहा, ‘अक्षरा सिंह मेरा बाबू है मेरा बेटा है। उनके पिता जी मेरे भैया हैं और उनकी माता जी मेरी भाभी लगती हैं।’
अक्षरा ने भी गाया पवन सिंह का गाना
पवन सिंह ने मंच पर सबके सामने ये बात रखी है कि उनकी और अक्षरा सिंह की जोड़ी एक बार फिर साथ नजर आने वाली हैं। वहीं एक इवेंट में अक्षरा ने भी पवन सिंह के गाने को गाकर दोनों के रिश्ते में आए इस बदलाव की तरफ इशारा किया है।
अक्षरा सिंह और पवन सिंह का पुराना विवाद
अक्षरा और पवन सिंह ने कई फिल्मों में साथ किया था। इनके अफेयर ने भी खूब सुर्खियां बटोरी। साल 2018 में पवन सिंह ने ज्योति से शादी की और इसके बाद से दोनों के ब्रेकअप और रिश्ते में खटास आ गई। साल 2019 में अक्षरा ने पवन सिंह और उनके सहयोगियों पर उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। अक्षरा ने ये भी आरोप लगाया था कि पवन सिंह ने उन्हें भोजपुरी इंडस्ट्री और फिल्मों से दूर करने की कोशिश की थी, इससे उनके करियर को नुकसान पहुंचा। अब पवन सिंह अक्षरा के साथ काम करने की बात कह रहे हैं। हालांकि, अभी अक्षरा की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।
हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।
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एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
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