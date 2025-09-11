भोजपुरी एक्ट्रेस देवी ने बिन शादी आईवीएफ से दिया बेटे को जन्म, कन्नड़ अभिनेत्री भी ऐसे बन चुकीं मां

कन्नड़ एक्ट्रेस भावना के बाद अब भोजपुरी एक्ट्रेस देवी भी आईवीएफ के जरिये सिंगल मदर बन गई हैं। देवी ने बेटे को जन्म दिया है और वह कई साल से बच्चा पैदा करने की कोशिश में थीं।

भोजपुरी सिंगर देवी ने बिना शादी किए आईवीएफ से बेटे को जन्म दिया है। देवी की डिलीवरी सी-सेक्शन के जरिये एम्स ऋषिकेश में हुई है। उन्होंने बच्चे के जन्म की खबर अपने फॉलोअर्स और शुभचिंतकों के साथ इंस्टाग्राम पर साझा की है। देवी सात साल से बच्चा पैदा करने की कोशिश कर रही थीं। अब उनकी ये इच्छा आखिरकार पूरी हो गई।

दिखाई बेटे की तस्वीर भोजपुरी गायिका देवी जिन्हें सुरों की मलिका भी कहा जाता है, उन्होंने मां बनने की खुशखबरी अपने इंस्टाग्राम पर साझा की है। देवी सिंगल मदर बनी हैं। उन्होंने जर्मनी में आईवीएफ के जरिये कंसीव किया था और अब बेटे को जन्म दिया है। दैनिक जागरण की रिपोर्ट के मुताबिक, देवी सात साल से सिंगल मदर बनने की कोशिश कर रही थीं लेकिन सफल नहीं हो पा रही थीं। देवी ने बच्चे के साथ अपनी तस्वीर की रील पोस्ट की है। इसमें लिखा है, मेरा बाबू।





भावना रमन्ना कुछ रोज पहले कन्नड़ एक्ट्रेस भावना रमन्ना भी सिंगल मदर बनी हैं। भावना ने शादी नहीं की है बल्कि आईवीएफ से दो बच्चे कंसीव किए थे। कॉम्प्लिकेशंस की वजह से उनकी एक बच्ची का निधन हो गया। अब वह एक बच्ची की मां बन चुकी हैं। भावना की उम्र 40 साल है। प्रेग्नेंसी के छह महीने के बाद उन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था कि जब वह 20 या 30 साल की थीं तो मां बनने के बारे में कभी नहीं सोचा था। मगर 40 की हुईं तो मां बनने की इच्छा को दबा नहीं सकीं।



