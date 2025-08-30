'मुझे आत्मदाह के सिवा कुछ नहीं सूझ रहा' भोजपुरी एक्टर पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने लगाए आरोप, बोलीं- 'चुनाव में मेरा....'

पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पति पवन सिंह संग एक तस्वीर शेयर की है। इस तस्वीर में पवन उनकी मांग भरते नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर के साथ ज्योति ने एक बेहद इमोशनल कर देने वाला नोट लिखा है।

भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार पवन सिंह हमेशा ही किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं। बीते दिनों वो अपने एक वीडियो को लेकर जमकर ट्रोल हुए थे। इस वीडियो में वो एक इवेंट में अंजलि राघव की कमर पर हाथ लगाते नजर आ रहे हैं, जो फैंस को जरा भी पसंद नहीं आया। वहीं, अब दूसरी तरफ उनकी पत्नी ज्योति सिंह का एक पोस्ट सभी को हैरान कर रहा है। इस पोस्ट में ज्योति ने पवन सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ज्योति ने एक लंबा-चौड़ा पोस्ट शेयर कर लिखा कि पवन न सिर्फ उनकी बल्कि उनके पेरेंट्स की भी बेइज्जती कर रहे हैं। ज्योति का ये पोस्ट खूब वायरल हो रहा है।

मैं कई महीनों से आपसे बात करने की कोशिश कर रही ज्योति सिंह ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पति पवन सिंह संग एक तस्वीर शेयर की है। इस तस्वीर में पवन उनकी मांग भरते नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर के साथ ज्योति ने एक बेहद इमोशनल कर देने वाला नोट लिखा है। ज्योति ने लिखा, 'आदरणीय पति श्री पवन सिंह जी मैं आज कई महीनों से आपसे कुछ पारिवारिक और राजनीतिक मुद्दों पर बात करने के लिए कोशिश करती आ रही हूं, लेकिन आपने या आपके साथ रहने वाले लोगों ने मेरे कॉल मैसेज का रिप्लाई देना शायद उचित नहीं समझा। मैं आपसे मिलने लखनऊ तक गई, छठ के समय आप जब डिहरी में आये थे मैं उस समय भी आपसे मिलना उचित समझा, लेकिन आपने मिलने से माना कर दिया बोला गया कि बॉस बोल रहे है लखनऊ मिलने को।'

कौन सा पाप किया जिसकी इतनी बड़ी सजा दी जा रही ज्योति ने आगे लिखा, 'पिछले दो महीने पहले मेरे पापा जी भी आपसे मिलने गए, लेकिन कोई सकारात्मक रिजल्ट आपने नहीं दिया। दुनिया का कौन सा बड़ा पाप मैंने किया है, जिसकी इतनी बड़ी सजा मुझे दी जा रही हैं। मेरे मां-बाप के इज्जत से खेलने का काम किया जा रहा हैं। जब मैं आपके लायक नहीं हूं या नहीं थी तो आप ने जैसे पहले मुझसे दूरी बनाया था आप मुझे वहीं छोड़ देते मुझे झूठा आश्वासन देकर अपने लोकसभा चुनाव में अपने साथ लाकर आज जीवन की उस चोटी पर खड़ा किया है कि मुझे आत्मदाह के सिवा कुछ नहीं सूझ रहा हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि पता है कि मैं आत्मदाह करूंगी भी तो सवाल मुझ पर और मेरे मां-बाप पे उठेगा।'

मैंने तो अपना पतिव्रता पत्नी का धर्म निभाया है ज्योती ने अपनी पोस्ट में आगे कहा, 'मैंने तो अपना पतिव्रता पत्नी का धर्म आपके साथ कदम से कदम मिला कर निभा दिया हैं अब आपकी बारी है अपना धर्म निभाने का। मैं आप से एक विनती करती हूं कि अगर आप मुझे अपने लायक नहीं समझते या अपनी पत्नी नहीं समझते तो थोड़ा इंसानियत के नाते आप मेरे साथ खड़ा हो जाते तो यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी अभी तक आप ने अपने कई विरोधियों को बड़ी-बड़ी गलतियां के बाद भी माफ करने का काम किया है। मैं तो आपका परिवार हूं मुझे बहुत बुरा लगता है जब आप वैसे लोगों को गले लगाते हैं जो आपको बहुत कुछ बोलकर आपके पास आ जाते है, लेकिन मैं अपना परेशानी बताऊं तो किसको जब मेरा अपना खुद का परिवार मुझे कुछ नहीं समझ रहा हैं।'