Bhojpuri Actor Nirahua Recalls Jaya Bachchan Hitting Him With Stick Says He Was Hurt जया बच्चन ने मुझे छड़ी से मारा था, एक्ट्रेस को लेकर निरहुआ बोले- उन्हें बहुत गुस्सा आता है, Bollywood Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडBhojpuri Actor Nirahua Recalls Jaya Bachchan Hitting Him With Stick Says He Was Hurt

जया बच्चन ने मुझे छड़ी से मारा था, एक्ट्रेस को लेकर निरहुआ बोले- उन्हें बहुत गुस्सा आता है

भोजपुरी स्टार निरहुआ जो अमिताभ बच्चन और जया बच्चन के साथ एक भोजपुरी फिल्म में काम कर चुके हैं। उन्होंने सालों बाद बताया कि कैसे जया बच्चन ने उन्हें शूट के समय सच में छड़ी से मारा था।

Sushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तानThu, 25 Sep 2025 07:15 AM
share Share
Follow Us on
जया बच्चन ने मुझे छड़ी से मारा था, एक्ट्रेस को लेकर निरहुआ बोले- उन्हें बहुत गुस्सा आता है

अमिताभ बच्चन ने बॉलीवुड में कई फिल्मों में काम किया है और खूब सुपरहिट फिल्में दी हैं। इसके अलावा वह भोजपुरी फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। साल 2012 में वह फिल्म गंगा देवी में नजर आए थे जिसमें दिनेश लाल यादव(निरहुआ) और जया बच्चन भी साथ थे। अब निरहुआ ने सालों बाद बताया कि दोनों एक्टर्स के साथ काम करने का कैसा एक्सपीरियंस था। निरहुआ ने बताया कि बिग बी काफी काफी मस्ती-मजाक करते थे सेट पर, लेकिन जया बच्चन ने उन्हें छड़ी से मारा था।

बिग बी को लेकर क्या बोले

सिद्धार्थ कनन से बात करते हुए निरहुआ ने कहा, ‘जब मुझे पता चला कि मैं अमिताभ बच्चन और जया बच्चन के साथ स्क्रीन शेयर करने वाला हूं तो बिल्कुल ब्लैंक था। मेरे लिए वे भगवान की तरह हैं। जब मैंने उन्हें अपने सामने देखा तो मुझे समझ ही नहीं आया कि कैसे रिएक्ट करना है। लेकिन अमिताभ बच्चन काफी ग्रेट हैं। उन्हें एहसास हो गया था कि मैं नर्वस हूं इसलिए वह जोक मारने लगे ताकि मैं कम्फर्टेबल हो जाऊं।’

जया बच्चन ने जब मारा डंडे से

जया बच्चन के साथ काम करने पर वह बोले, ‘एक सीन था जहां मुझे अपनी ऑनस्क्रीन पत्नी को थप्पड़ मारना था और जया बच्चन जो मेरी मां का किरदार निभा रही थीं, उन्हें मुझे मारना था एक छड़ी से। लेकिन एक्टिंग करने की बजाय उन्होंने मुझे सच में मारा। उन्होंने काफी जोर से मारा था और मुझे लग भी गई थी। उन्हें जल्दी गुस्सा आता है।’

निरहुआ ने आगे कहा, ‘उन्होंने कई बार मुझे मारा और मैंने कहा आप मुझे सच में मार रहे हो। उन्होंने कहा तो तुमने मेरी बहूं को क्यों मारा? मैंने कहा वो सिर्फ एक्टिंग है, लेकिन आप सच में मार रहे हो।’

निरहुआ ने आगे कहा, ‘शायद वो एक्सीडेंट हो, लेकिन मुझे काफी हर्ट हुआ। लेकिन आज भी मैं उसे आशीर्वाद की तरह लेता हूं। नहीं तो कितने लोगों को मौका मिलता है जया बच्चन और अमिताभ बच्चन के साथ काम करने का।’

Amitabh Bachchan Jaya Bachchan Dinesh Lal Yadav

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।