निरहुआ ने बताया रामभद्राचार्य के सामने आम्रपाली को क्यों कहा अपनी 'अर्धांगिनी', बोले- मैंने उनके साथ...

भोजपुरी सिनेमा के जाने माने सुपरस्टार और राजनेता दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ आज किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। दिनेश ने अपने करियर में कई ब्लॉकबस्टर भोजपुरी फिल्में दी हैं। दिनेश भोजपुरी इंडस्ट्री के हाई पेड एक्टर्स की लिस्ट में गिने जाते हैं। दिनेश फैन फॉलोइंग के मामले में बॉलीवुड के कई बड़े सुपरस्टार्स तक को टक्कर देते हैं। प्रोफेशनल लाइफ के साथ दिनेश अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी खूब सुर्खियां बटोरते हैं। दिनेश का नाम भोजपुरी इंडस्ट्री की फेमस एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे के साथ खूब चर्चा में रहा। ऐसे में दिनेश ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में एक्ट्रेस संग अपने रिश्ते को लेकर खुलकर बात की।

आम्रपाली संग रिश्ते पर दिया जवाब दिनेशलाल यादव हाल ही में शुभंकर मिश्रा के पॉडकास्ट का हिस्सा बने। इस दौरान इंटरव्यू में निरहुआ से आम्रपाली दुबे संग उनके रिश्ते को लेकर पर्सनल सवाल किया गया, जिसका एक्टर ने बेझिझक जवाब दिया। निरहुआ से सवाल किया गया, 'जब आप रामभद्राचार्य जी के पास गए थे, जिन्होंने करीब 35 फिल्में आपके साथ की थी, नाम है आम्रपाली दुबे। तब आपने उनको वहां पर अर्धांगिनी कह दिया था। बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि रील लाइफ और रियल लाइफ में क्या अंतर है?' इस पर निरहुआ ने जो जवाब दिया उसे सुनकर एंकर भी हैरान थे।

हर हिरोइन संग जोड़ा नाम आम्रवाली संग रिश्ते को लेकर बात करते हुए दिनेश ने कहा, ' इस पर निरहुआ ने कहा बहुत अंतर है। वही प्रोड्यूसर जो खेसारी लाल यादव के साथ पहली फिल्म बना रहे थे, जहां मैंने जाकर मदद किया था। वहीं, मेरे साथ भी फिल्म बना रहे थे। इसके बाद जब मैं जहां जाता सब बोलते कि भौजी कहा हैं। फिर उनकी शादी हो गई तो मामला शांत। इसके बाद फिर पाखी के साथ फिल्म की तब भी यही बातें होती थीं। मैं सबको यही कहता कि ये भौजी नहीं है मेरी शादी हो चुकी है।'