शहनाज गिल की फिल्म इक कुड़ी देख थिएटर में ही रोने लगीं कॉमेडियन भारती सिंह, बोली-जरूर देखो

संक्षेप: शहनाज गिल ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें ऑडियंस के साथ कॉमेडियन भारती सिंह भी एक्ट्रेस की फिल्म इक कुड़ी को देखकर रोती हुई नजर आ रही हैं। ऑडियंस ने इस फिल्म को बेस्ट बताया।

Mon, 3 Nov 2025 08:56 AMUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
शहनाज गिल इन दिनों अपनी पंजाबी फिल्म एक कुड़ी के लिए खबरों में बनी हुई है। हाल में फिल्म थिएटर में रिलीज हुई जिसे देखने के बाद ऑडियंस इमोशनल हो गई। शहनाज ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें कॉमेडियन भारती सिंह को थिएटर में फिल्म द्केहते हुए रोते देखा जा सकता है। इस वीडियो में ऑडियंस भी नजर आ रही है जो इस फिल्म को शानदार बता रही है। शहनाज ने सलमान खान के साथ बिग बॉस 19 के मंच पर इस फिल्म को प्रमोट भी किया है।

रोने लगीं भारती सिंह

शहनाज गिल ने अपनी फिल्म का एक रिव्यू वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में सबसे पहले थिएटर में भारती सिंह नजर आती हैं जो सीन देखकर रोने लगती हैं। आगे उन्होंने ऑडियंस से ये फिल्म जरूर देखने को कहा। शहनाज ने कैप्शन में भी अपनी ऑडियंस से इस प्यारी फिल्म को थिएटर में देखने की बात कही है।

फिल्म की कहानी

फिल्म इक कुड़ी एक इमोशनल कर देने वाली मां-बेटी की कहानी है। इसमें लीड किरदार को जिंदगी, उसके सपनों, संघर्षों और समाज के दबाव से जूझने को दिखाया गया है। फिल्म देखने वाले कुछ लोगों ने इसे शहनाज की बेस्ट परफॉरमेंस माना। वहीं कुछ ने फिल्म को इमोशनल जर्नी बताया।

शहनाज हैं प्रोड्यूसर

बता दें, ये फिल्म शहनाज के लिए इसलिए भी खास है क्योंकि उन्होंने कुछ लोगों के साथ मिलकर इसे प्रोड्यूस भी किया है। फिल्म में अमरजीत सिंह ने डायरेक्ट की है। शहनाज के अलावा निर्मल ऋषि, उदयबीर संधू हर्बी संघा जैसे एक्टर्स हैं।

