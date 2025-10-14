भारती सिंह ने क्या विदेश में चेक करवाया दूसरे बेबी का जेंडर? बोलीं- हमें पता करके क्या...

भारती सिंह को लेकर ऐसी अफवाहें आ रही थीं कि वह विदेश में जाकर दूसरे होने वाले बेबी के जेंडर के बारे में भी पता कर रही हैं। अब भारती ने इन अफवाहों पर अपना स्टेटमेंट दिया है।

भारती सिंह और हर्ष लिम्बाचिया ने अचानक सबको दूसरी प्रेग्नेंसी की अनाउंसमेंट देकर सबको हैरान कर दिया था। दोनों का पहले से बेटा है लक्ष्य और हाल ही में स्विट्जरलैंड जाकर दोनों ने सबको अनाउंस किया कि दोनों दूसरी बार पैरेंट्स बनने वाले हैं। अब भारती की इस अनाउंसमेंट के बाद से ऐसा कहा जाने लगा था कि उन्होंने विदेश में जाकर पता किया है कि दूसरा बेबी लड़का है या लड़की। इन अफवाहों पर अब भारती ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और इसके साथ ही यह भी बताया कि दूसरा बेबी कब आएगा।

कब आएगा दूसरा बेबी भारती ने अपने व्लॉग में कहा, ‘सब पूछ रहे हैं कि दूसरा बेबी कब आएगा तो मैं बता दूं कि बेबी अगले साल आएगा।’

क्या विदेश में चेक करवाया जेंडर इसके बाद भारती बोलती हैं कि लोग ये बोल रहे हैं कि भारती अब जाकर बोल रही है कि लड़का या लड़की, मुझे बस हेल्दी बेबी चाहिए। अब जो भी हो। कुछ लोग बोल रहे हैं ये लोग बाहर गए हैं वहां चेक करवा लिया। भाई बिल्कुल भी नहीं, मैं लॉ के खिलाफ कभी नहीं जाती हूं। हमें चेक करा के क्या करना है भाई। हमारे पास भगवान का दिया सब कुछ है। मैं और हर्ष अच्छा कमा रहे हैं लड़का या लड़की दो सर आंखों पर। जो भी भगवान देगा हम उसका पूरा आदर करेंगे।