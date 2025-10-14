Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडBharti Singh Reacts To Rumours Of Determining Second Baby Gender Says Humen Check Karake Kya Karna Hai

भारती सिंह ने क्या विदेश में चेक करवाया दूसरे बेबी का जेंडर? बोलीं- हमें पता करके क्या...

भारती सिंह को लेकर ऐसी अफवाहें आ रही थीं कि वह विदेश में जाकर दूसरे होने वाले बेबी के जेंडर के बारे में भी पता कर रही हैं। अब भारती ने इन अफवाहों पर अपना स्टेटमेंट दिया है।

Sushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तानTue, 14 Oct 2025 03:04 PM
share Share
Follow Us on
भारती सिंह ने क्या विदेश में चेक करवाया दूसरे बेबी का जेंडर? बोलीं- हमें पता करके क्या...

भारती सिंह और हर्ष लिम्बाचिया ने अचानक सबको दूसरी प्रेग्नेंसी की अनाउंसमेंट देकर सबको हैरान कर दिया था। दोनों का पहले से बेटा है लक्ष्य और हाल ही में स्विट्जरलैंड जाकर दोनों ने सबको अनाउंस किया कि दोनों दूसरी बार पैरेंट्स बनने वाले हैं। अब भारती की इस अनाउंसमेंट के बाद से ऐसा कहा जाने लगा था कि उन्होंने विदेश में जाकर पता किया है कि दूसरा बेबी लड़का है या लड़की। इन अफवाहों पर अब भारती ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और इसके साथ ही यह भी बताया कि दूसरा बेबी कब आएगा।

कब आएगा दूसरा बेबी

भारती ने अपने व्लॉग में कहा, ‘सब पूछ रहे हैं कि दूसरा बेबी कब आएगा तो मैं बता दूं कि बेबी अगले साल आएगा।’

क्या विदेश में चेक करवाया जेंडर

इसके बाद भारती बोलती हैं कि लोग ये बोल रहे हैं कि भारती अब जाकर बोल रही है कि लड़का या लड़की, मुझे बस हेल्दी बेबी चाहिए। अब जो भी हो। कुछ लोग बोल रहे हैं ये लोग बाहर गए हैं वहां चेक करवा लिया। भाई बिल्कुल भी नहीं, मैं लॉ के खिलाफ कभी नहीं जाती हूं। हमें चेक करा के क्या करना है भाई। हमारे पास भगवान का दिया सब कुछ है। मैं और हर्ष अच्छा कमा रहे हैं लड़का या लड़की दो सर आंखों पर। जो भी भगवान देगा हम उसका पूरा आदर करेंगे।

भारती ने यह भी कहा कि उनके परिवार वालों तक ने चेकअप करवाने के लिए नहीं कहा। वह बोलीं, हमारे घर वालों ने भी नहीं कहा कि यहां चेक करवा लो। लोग मुझे इतने मैसेज कर रहे हैं आप विदेश में हो यहां चेक करवा लो। नहीं करवाना यार मुझे चेक। ऊपर वाले को लड़की देनी होगी या लड़का वो दे देगा। लेकिन मैं जानती हूं कि जो लोग मुझे प्यार करते हैं वो समझेंगे।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal
सुष्मिता सेमवाल उत्तराखंड से हैं, लेकिन बचपन दिल्ली-एनसीआर में बीता और यहीं से पढ़ाई की। अब फिलहाल चंडीगढ़ में रहती हैं। सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। अभी सुष्मिता मनोरंजन सेक्शन में काम कर रही हैं। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। सुष्मिता को फिल्में देखना, म्यूजिक सुनना पसंद है। और पढ़ें
Bharti Singh

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।