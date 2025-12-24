भारती सिंह ने बेटे को 2 दिन बाद पहली बार उठाया, रोते हुए बोलीं- फाइनली मेरे हाथ...

संक्षेप: भारती सिंह ने अपने न्यूबॉर्न बेबी को जन्म के 2 दिन के बाद उठाया और वह बेबी को मिलकर इमोशनल हो गई हैं। भारती ने कहा कि बेबी हेल्दी और सुंदर है।

भारती सिंह और हर्ष लिम्बाचिया हाल ही में दूसरे बेटे के पैरेंट्स बन गए हैं। दोनों ने सोशल मीडिया पर इस खुशखबरी को फैंस के साथ शेयर भी किया। भारती अपने व्लॉग्स के जरिए भी फैंस को अपडेट देती रहती हैं। अब मंगलवार को भारती ने व्लॉग में उस मोमेंट को दिखाया जब उन्होंने अपने बेटे को पहली बार उठाया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

2 दिन बाद बेटे को पहली बार उठाया भारती बताती हैं कि जन्म के बाद ही बेटे को कुछ मेडिकल टेस्ट के लिए लेकर गए थे। इसके बाद जैसे ही हॉस्पिटल के स्टाफ वाले बेबी को लेकर आते हैं तो भारती खुशी के साथ इमोशनल भी हो जाती हैं। वह बोलती हैं कि 2 दिन के बाद बेटे को पहली बार पकड़ रही हैं।

इसके बाद भारती बेबी को बहुत प्यार करती है और उसे काजू भी बोलती है।

बेटे से मिलकर हुईं इमोशनल वह बोलती हैं, कितना प्यारा है। फाइनली काजू मेरे हाथ में आ चुका है। एक दम सुंदर और हेल्दी बेबी है, गोल्ले की तरह। बहुत जल्द इसका चेहरा हम आपको दिखाएंगे। फाइनली मेरा काजू मेरे हाथ में है। दो दिन बाद बच्चा मिला है यार। खुश रहे, बच्चा हेल्दी रहे।

इससे पहले ऐसी खबर आ रही थी कि लाफ्टर शेफ की शूटिंग के दौरान भारती का वाटर ब्रोक हो गया था और फिर उन्हें अस्पताल ले गए। लेकिन फिर भारती ने अपने व्लॉग में क्लीयर किया कि उन्हें तुरंत अस्पताल जाना पड़ा क्योंकि घर में ही उनका वाटर ब्रोक हो गया था। इसके बाद वह फिर अस्पताल गईं और फिर तुरंत उनकी डिलीवरी हो गई।