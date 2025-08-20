भारती सिंह की यूट्यूब से कितनी कमाई होती है? बोलीं- जितना टीवी से एक दिन में कमाती हूं उतना…
भारती सिंह ने बताया कि वह टीवी से और यूट्यूब से कितना कमाती हैं। उन्होंने कहा कि उनके पति हर्ष ने ही उन्हें समझाया था कि टीवी हमेशा नहीं रहेगा, लेकिन यूट्यूब हमेशा रहेगा।
कॉमेडी क्वीन भारती सिंह ने अपनी इनकम पर बात की। दरअसल, टीवी पर अपनी होस्टिंग और मस्ती से लोगों का दिल जीतने के बाद अब वह डिजिटल दुनिया में भी झंडा गाड़ रही हैं। वह 2 यूट्यूब चैनल चला रही हैं। एक के 7.78 मिलियन और दूसरे के 3 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं।
राज शमानी से बातचीत में भारती ने बताया, “मेरी 60% कमाई टीवी से आती है और 40% यूट्यूब से। मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ था कि माइक साफ करने जैसा वीडियो डालने पर भी पैसे मिल सकते हैं।” उन्होंने कहा, फर्क सिर्फ इतना है कि जितना टीवी से वो एक दिन में कमाती हैं, उतना यूट्यूब से महीने में आता है।
भारती ने यूट्यूब से हो रही कमाई का क्रेडिट अपने पति हर्ष लिम्बाचिया को दिया। उन्होंने बताया कि हर्ष ने ही उन्हें समझाया था कि टीवी हमेशा नहीं चलेगा इसलिए यूट्यूब पर भी ध्यान देना चाहिए। भारती बोलीं, “पहले तो मुझे यूट्यूब समझ नहीं आ रहा था। लेकिन फिर, मुझे इसमें मजा आने लगा और फिर, मैं पैसे कमाने लगी, जो और भी बेहतर था। मैंने एक बात सीखी है, अगर आप समर्पित और मेहनती हैं, तो यूट्यूब भी आपके प्रति उतना ही समर्पित होगा।”
भारती कहती हैं, “बिजनेस क्लास में सफर करती हूं, पांच सितारा होटल में रहती हूं, लेकिन खाना तो हाथ से ही खाती हूं। मैं वही पुरानी भारती हूं। आज भी अमृतसर जाने का मन करता है, बस मुंबई की व्यस्तता रोक लेती है।”
