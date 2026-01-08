Hindustan Hindi News
भारती सिंह को छोड़कर जाना चाहता है बड़ा बेटा, कॉमेडियन बोलीं- मैं घर छोड़कर…

भारती सिंह को छोड़कर जाना चाहता है बड़ा बेटा, कॉमेडियन बोलीं- मैं घर छोड़कर…

भारती सिंह अपने बच्चों को लेकर काफी इमोशनली अटैच्ड हैं। अब भारती ने व्लॉग में बताया कि उनके बड़े बेटे गोला ने उनसे कहा कि वह घर छोड़कर जाना चाहता है।

Jan 08, 2026 02:13 pm ISTSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
कॉमेडियन भारती सिंह हाल ही में दूसरी बार मां बनी हैं। वह चाहती थीं कि दूसरी बार उनकी बेटी हो, लेकिन इस बार भी उनका बेटा हो जिसे वह प्यार से काजू बोलती हैं। भारती अपनी लाइफ के हर मोमेंट को अपने व्लॉग्स के जरिए शेयर करती हैं। अब अपने लेटेस्ट व्लॉग में वह बड़े बेटे लक्ष अका गोला की बात सुनकर इमोशनल हो गईं क्योंकि वह बोलता है कि वह घर छोड़कर जा रहा है।

गोला ने बैक पैक करके जा रहा हूं

दरअसल, भारती, हर्ष के साथ बैठी होती हैं और बोलती हैं कि गोला ने आज रुला दिया। ये बोलता है कि मम्मा मैं आपको छोड़ के चला जाऊंगा। तभी लक्ष उनके पास आता है और बोलता है कि मैं आपको नहीं छोड़कर जाऊंगा और भारती को हग कर देता है।

भारती फिर बोलती हैं कि पता नहीं अचानक से बोलने लग गया मेरा बैग पैक कर दो, मुझे जाना है। आपको छोड़कर चला जाऊंगा। मुझे इतना अजीब फील हुआ। ऐसा नहीं बोलते लक्ष। आप पापा को बोलोगे तो पापा भी रोने लग जाएंगे। हम आपको अच्छे नहीं लगते क्या? आपको अच्छा लगता है क्या मम्मी अगर रोती हैं तो?

भारती रोने लगीं

भारती फिर इमोशनल हो जाती हैं और बोलती हैं मेरा कलेजा मुंह में आ गया जब इसने बोला मेरा बैग पैक करो। वह फिर लक्ष से वादा करने को बोलती हैं कि वह कभी ऐसा नहीं बोलेंगे। वह बोलती हैं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं काजू से भी ज्यादा।

भारती और हर्ष ने साल 2017 में शादी की थी। दोनों का पहला बेटा लक्ष साल 2022 में हुआ था और साल 2025 दिसंबर में दोनों का दूसरा बेटा हुआ।

