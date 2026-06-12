Bharat Bhhagya Viddhaata Review : नर्स बनकर कंगना रनौत के साहस ने जीता दिल, रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं सीन

Bharat Bhhagya Viddhaata Review : कंगना रनौत की फिल्म भाग्य विधाता के जरिए 26/11 हमले के दौरान की एक ऐसी स्टोरी सामने आने वाली है जिसके बारे में लोग कम जानते होंगे।

Kangana Ranaut Bharat Bhhagya Viddhaata Review : कंगना रनौत की फिल्म भाग्य विधाता रिलीज हो गई है। इस फिल्म को लेकर काफी समय से बज है क्योंकि इसमें कंगना ने एक नर्स का किरदार निभाया है। इसके अलावा फिल्म 26/11 हमले पर आधारित है। इस मुद्दे पर वैसे तो कई फिल्में बनी हैं, लेकिन डायरेक्टर मनोज तपाड़िया की फिल्म इसमें एक ऐसा एंगल लेकर आई हैं जिसके बारे में कम लोग जानते हैं। फिल्म में दिखाया गया है कि जब आतंकवादि उस दौरान एक अस्पताल में घुस गए थे तब क्या हुआ था।

इसमें कंगना का किरदार रियल लाइफ नर्स अंजलि कुल्ते पर आधारित है जिनके साहस और उनके साथ जो नर्स थीं उनकी मदद से उन्होंने 400 लोगों की जिंदगी को बचाया था।

रिव्यू फिल्म का फर्स्ट हाफ में दिखाया गया है कि कैसे नर्स 2 परिवारों को देखती है एक अस्पताल के अंदर के मरीजों को और एक जो उनके घर में है। इससे फिल्म का एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना है। इसके साथ ही फिल्म की जबरदस्त कास्ट जैसे गिरिजा ओक, ईशा डे, सुहिता थट्टे और रासिका अगाशे।

कैसा है स्क्रीनप्ले रितेश शाह के स्क्रीनप्ले ने स्टोरी को कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ाया, उन्होंने ऐसा कोई मोमेंट होने ही नहीं दिया जिससे व्यूवर्स का इंट्रेस्ट फिल्म से हटे। कुछ तो ऐसे जबरदस्त थ्रिलर सीन थे परिवार से जुड़े जिसमें आप नाखुन चबाने तक लगेंगे। सेकेंड हाफ के शुरुआत के मोमेंट्स में आपको ऐसे मोमेंट्स दिखेंगे जो अस्पताल के सीन हैं और आपको थोड़ा परेशान करेंगे इमोशनली।

सिनेमाटोग्राफी भी है जबरदस्त अयान सिल क सिनेमाटोग्राफी काफी स्ट्रॉन्ग है। उनके कैमपे ने जो डरावने मोमेंट्स कैप्चर किए हैं अस्पताल के उससे आपको ऐसा लगेगा जैसे आप भी वहां उस सिचुएशन में हो। फिर चाहे वो भीड़ से भरे गलियारे हो या जब वॉर्ड में लोग फंसे होते हैं।

हालांकि, फिल्म जहां कमजोर पड़ती है, वो है GV प्रकाश कुमार के संगीत का इस्तेमाल। उनका इरादा था फिल्म को और इमोशनली इन्गेज करना, लेकिन अटैक सीक्वेंस के दौरान कहानी कहने का अंदाज कभी-कभी साफ तौर पर हिरोइक टेरिट्री दिखाता है। ऐसा लगता है जैसे जानबूझकर फिल्मी पंच दिया जा रहा है। इसके अलावा आखिरी घंटे में इतनी सारी चीजें भर दी गई हैं कि दिलचस्पी कम होने लगती है और क्लाइमैक्स तक पहुंचते-पहुंचते भावनाएं उतनी असरदार नहीं रह जातीं जितनी होनी चाहिए।

परफॉर्मेंस कैसी रही परफॉर्मेंस की बात करें तो कंगना ने अपना किरदार बखूबी निभाया है। उनकी परफॉर्मेंस इतनी क्लीन थी कि नर्स का मरीजों के साथ जो बॉन्ड दिखता है वो काफी साफ और इमोशनली कनेक्ट करता है। उनका मराठी लहजा भी अच्छे से आया।

इस फिल्म की खास बात यह है कि भले ही इसमें कंगना बड़ी एक्ट्रेस थीं, लेकिन फिल्म का फोकस सिर्फ उन पर ना रखते हुए बाकी कास्ट को भी निखरने दिया। कई ऐसे मोमेंट्स दिखे जहां स्पॉटलाइट बाकी नर्स और किरदारों पर भी गई। बाकी स्टार कास्ट ने भी अपना बेस्ट दिया।