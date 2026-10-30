करवा चौथ पर सलमान खान-ऐश्वर्या राय की फोटो शेयर करना भंसाली प्रोडक्शंस को पड़ा भारी, हुई जमकर ट्रोलिंग
संजय लीला भंसाली की प्रोउक्शंस को सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया जा रहा है। इसके पीछे की वजह कोई और नहीं, बल्कि सलमान और ऐश्वर्या हैं।
बॉलीवुड एक्टर सलमान खान और ऐश्वर्या राय की आईकॉनिक फिल्म 'हम दिल दे चुके सनम' आज भी लोगों की पसंदीदा फिल्मों की लिस्ट में शामिल है। इस फिल्म की कहानी ही नहीं, बल्कि इसके गाने भी सुपरहिट रहे थे। संजय लीला भंसाली की इस फिल्म से जुड़ी कई यादगार कहानियां आज भी बीटाउन में फेमस हैं। ऐसे में अब संजय लीला भंसाली की प्रोउक्शंस को सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया जा रहा है। इसके पीछे की वजह कोई और नहीं, बल्कि सलमान और ऐश्वर्या हैं। आइए जानते हैं आखिर ऐसा क्या हुआ?
इस वजह से भंसाली प्रोडक्शंस हो रही ट्रोल
दरअसल, करवा चौथ के मौके पर संजय लीला भंसाली की कंपनी, भंसाली प्रोडक्शंस ने इंस्टाग्राम पर सलमान खान और ऐश्वर्या राय की तस्वीरें शेयर की। बस फिर क्या था इसी के बाद से ही भंसाली प्रोडक्शंस मुसीबत में आ गया। भंसाली ऑनलाइन मुश्किल में फंस गए हैं। ये तस्वीरें भंसाली की फिल्म 'हम दिल दे चुके सनम' की हैं - यह इकलौती ऐसी पूरी फिल्म है, जिसमें सलमान और ऐश्वर्या मुख्य भूमिकाओं में नजर आए थे।
इस अंदाज में दी करवा चौथ की शुभकामनाएं
सलमान खान और एश्वर्या राय की तस्वीर शेयर करते हुए पोस्ट में लिखा था, 'कुछ तस्वीरें, कुछ यादें और मोहब्बत का एक खूबसूरत अफसाना! करवा चौथ की शुभकामनाएं।' ऐश्वर्या के फैंस को यह पोस्ट बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि सलमान के साथ ऐश्वर्या का अतीत काफी विवादों भरा रहा है और उन्होंने पहले सलमान पर घरेलू हिंसा के आरोप भी लगाए थे। फैंस ने रेडिट (Reddit) पर जाकर इस बारे में अपनी नाराजगी जताई।
लोग बोले- बेहद घटिया
भंसाली प्रोडक्शंस का पोस्ट सामने आते ही सोशल मीडिया पर यूजर्स का गुस्सा देखने लायक है। एक यूजर ने लिखा, 'जिसने भी ऐसा किया है (चाहे वह सोशल मीडिया इंटर्न हो या भंसाली की पीआर टीम) वह बहुत घटिया इंसान है। ऐसे लोगों को नर्क में जाना चाहिए। उन्हें पता था कि वे क्या कर रहे हैं।' एक और यूजर ने लिखा, 'यह देखकर बहुत घिन आ रही है।' एक अन्य कमेंट में लिखा था, 'भंसाली, अब बस भी करो भाई।' एक और यूजर ने कहा, 'ये लोग दुनिया के सबसे बेशर्म इंसान हैं।' एक यूजर ने लिखा, 'इनकी हिम्मत कैसे हुई कि इन्होंने खास तौर पर इन दोनों की तस्वीरें पोस्ट की? बॉलीवुड ऐसे ही बेकार नहीं है।' एक और यूजर ने कहा, 'ये बहुत घिनौना और पूरी तरह से बुरा काम है।'
ऐश्वर्या राय ने सलमान खान पर लगाए थे आरोप
जानकारी के लिए बता दें कि ऐश्वर्या ने पहले भी सलमान पर धोखा देने और उनके साथ शारीरिक दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया था। 'टाइम्स ऑफ इंडिया' से बातचीत में उन्होंने एक बार कहा था, "हमारे ब्रेकअप के बाद, वह (सलमान) मुझे फोन करके बकवास बातें करते थे। कई बार ऐसा हुआ जब सलमान ने मेरे साथ शारीरिक दुर्व्यवहार किया, हालांकि अच्छी बात यह रही कि शरीर पर कोई निशान नहीं पड़े। और मैं ऐसे काम पर चली जाती थी जैसे कुछ हुआ ही न हो।"
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।
एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
मूवी और OTT रिव्यू
ब्रेकिंग और ट्रेंडिंग एंटरटेनमेंट न्यूज
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