भाग्यश्री क्यों नहीं करना चाहती थीं 'मैंने प्यार किया' में काम? कहा- तब मैं 18 साल की थी और..
साल 1989 में आई सलमान खान और भाग्यश्री की फिल्म 'मैंने प्यार किया' एक कल्ट हिट रही थी, लेकिन क्या आपको पता है कि इस फिल्म में भाग्यश्री काम ही नहीं करना चाहती थीं। वो हफ्तों तक डायरेक्टर सूरज बड़जात्या को बहाने देती रही थीं।
साल 1989 में रिलीज हुई फिल्म 'मैंने प्यार किया' एक कल्ट हिट थी। सूरज बड़जात्या के निर्देशन में बनी इस फिल्म की IMDb पर रेटिंग 7.3 है और ओटीटी पर आप इसे ZEE5 और अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। फिल्म में सलमान खान और भाग्यश्री की जोड़ी ने कमाल कर दिया था, दर्शकों ने इस फिल्म को हाथों-हाथ लिया। लेकिन क्या आपको पता है कि शुरू में भाग्यश्री ने इस फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया था। जब एक हालिया इंटरव्यू में भाग्यश्री से उनके शुरू में इस फिल्म को करने से इनकार करने की वजह पूछी गई, तो एक्ट्रेस ने कुछ ऐसा बताया, जिससे शायद ज्यादातर लड़कियां रिलेट कर पाएंगी।
क्यों किया था MPK करने से इनकार?
भाग्यश्री ने जवाब दिया, 'तब मैं 18 साल की थी। मैं कॉलेज में पढ़ रही थी और आगे पढ़ाई करके विदेश जाना चाहती थी। फिल्में करना तो कभी मेरे दिमाग में ही नहीं था।' एक्ट्रेस ने बताया कि वह शुरू में तो काफी वक्त तक सूरज बड़जात्या को बहाने देती रहीं। जैसे वह कुछ खास तरह के कपड़े नहीं पहनेंगी, या फिर वह अपने कॉलेज के बाद बचे हुए वक्त में ही शूटिंग करेंगी। दिक्कत भाग्यश्री को तब होने लगी जब सूरज बड़जात्या उनकी सारी डिमांडें मानते चले गए। अब भाग्यश्री के पास कोई बहाना नहीं बचा था। उन्होंने बताया- वो मुझसे कहते थे कि हम सब एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन हमें तुम ही चाहिए हो।
चिट्ठियों से भर गई थीं घर की सीढ़ियां
जब भाग्यश्री से पूछा गया कि उन्हें कब इस बात का अहसास हुआ कि 'मैंने प्यार किया' ब्लॉकबस्टर हिट हो गई है? तो एक्ट्रेस ने जवाब दिया, 'उन दिनों डाकिया घर पर चिट्ठी लेकर आया करता था। हम फर्स्ट फ्लोर पर रहा करते थे और ग्राउंड फ्लोर से ऊपर जाने वाली सीढ़ियां सैंटा क्लॉज के तोहफों की तरह चिट्ठियों से भरी हुई थीं।' ये वो मौका था जब भाग्यश्री को लगा कि उनकी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर दिया है। एक्ट्रेस ने यह भी बताया कि कैसे उनका और सलमान खान का रिश्ता कॉलेज के दोस्तों जैसा था। सेट पर शूटिंग के दौरान दोनों खूब मस्ती किया करते थे। सलमान कई बार उन्हें उनके बॉयफ्रेंड के नाम पर छेड़ा भी करते थे।
सलमान खान के साथ पहली मुलाकात
भाग्यश्री ने कहा- हम कॉलेज के दोस्तों की तरह थे। एक्ट्रेस ने कहा कि उनका साथ में पहला सीन मंदिर वाला था। हालांकि दोनों की मुलाकात पहले सूरज बड़जात्या के ऑफिस और फोटोशूट के दौरान हो चुकी थी। इसके अलावा लुक टेस्ट के दौरान भी सलमान खान और भाग्यश्री मिल चुके थे। बता दें कि भाग्यश्री का सिनेमा जगत में सफर बहुत लंबा नहीं रहा था। हालांकि उनकी इस फिल्म को सलमान खान के साथ उनकी सबसे आइकॉनिक फिल्मों में गिना जाता है।
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