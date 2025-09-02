भाग्यश्री की शादी में उनका सबसे खास दोस्त बनकर साथ खड़े रहे थे सलमान खान, सबसे आखिर में गए घर

बॉलीवुड एक्ट्रेस भाग्यश्री ने साल में सलमान खान के साथ अपनी दोस्ती के बारे में बात की। एक्ट्रेस ने बताया कि कैसे सलमान ने एक सच्चे दोस्त होने का फर्ज अदा किया था। वो एक्ट्रेस की शादी में उनके साथ रहे।

बॉलीवुड एक्ट्रेस भाग्यश्री ने साल 1989 में सूरज बड़जात्या की सुपरहिट फिल्म मैंने प्यार किया से अपने करियर की शुरुआत की थी। इस फिल्म में उनके साथ डेब्यू किया था सलमान खान ने और दोनों रातों-रात स्टार बन गए थे। फिल्म की शूटिंग के दौरान सलमान और भाग्यश्री के बीच गहरी दोस्ती हो गई थी, और यही दोस्ती उस समय नजर आई जब भाग्यश्री ने सिर्फ 19 साल की उम्र में अपने जीवन के प्यार, हिमालय दसानी से शादी करने का फैसला किया।

भागकर की शादी हाल ही में यूट्यूब चैनल BeautybyBiE पर बातचीत के दौरान भाग्यश्री ने उस दौर की यादें ताजा कीं। उन्होंने बताया कि उनके माता-पिता उनकी शादी के खिलाफ थे और यह उनके जीवन का सबसे मुश्किल फैसला था। भाग्यश्री ने कहा, “अगर आपको पता है कि आपकी प्राथमिकता क्या है, तो फैसला लेना आसान हो जाता है। हां, मुश्किल था लेकिन फिर भी हिम्मत आ जाती है। मैं और हिमालय स्कूल के दिनों से एक-दूसरे को चाहते थे और मैंने तय कर लिया था कि शादी उन्हीं से करूंगी, चाहे इसके लिए मुझे अपने माता-पिता की बात न माननी पड़े।”

सलमान बने परिवार उन्होंने आगे कहा कि अपने माता-पिता की हर बात मानने वाली वह पहली बार उनसे असहमत हुईं और शादी के लिए तैयार हो गईं। लेकिन शादी के दिन जब उनके परिवार से कोई भी उनके साथ खड़ा नहीं था, तब सलमान खान ने उनका साथ दिया। भाग्यश्री ने बताया, “जब मैंने शादी करने का फैसला किया, तो मेरी तरफ से कोई नहीं था। सलमान पूरे वक्त मेरे साथ रहे और शादी के बाद सबसे आखिर में वही गए। यह मेरे लिए बहुत प्यारा और उम्मीद से परे था।”

शरारती थे सलमान सलमान को याद करते हुए भाग्यश्री ने कहा, “वो बहुत शरारती लड़के थे लेकिन उतने ही प्यारे भी। वह सच्चे दोस्त थे, हमेशा मेरे लिए खड़े रहे। सलमान मेरे लिए वो इंसान हैं जिन्होंने हमेशा मेरी रक्षा की।” दोनों अपने करियर की पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘मैंने प्यार किया’ में साथ नजर आए थे।