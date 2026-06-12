भाग्यश्री के फिल्मी करियर छोड़ने के फैसले पर भड़क गए थे यश चोपड़ा, लगा दी थी डांट

फिल्म मैंने प्यार किया से भाग्यश्री ने दर्शकों का दिल जीत लिया था और सबको वह काफी पसंद आई थीं। लेकिन फिर भाग्यश्री ने कुछ फिल्में करने के बाद यह इंडस्ट्री ही छोड़ दी थी।

भाग्यश्री ने जब अपने फिल्मी करियर को छोड़ा था तब उनके फैंस काफी हैरान हुए थे और उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा था। पहली फिल्म मैंने प्यार किया से सलमान खान के साथ सुपरहिट फिल्म देने के बाद भाग्यश्री ने स्टारडम से दूरी बना ली थी। उन्होंने 20 साल की उम्र में शादी करने का फैसला कर लिया था और फिर बिजनेसमैन हिमालय से शादी भी की।

मुझे प्यार और काम में से किसी एक को चुनना था इस बारे में अब वैरायटी इंडिया से बात करते हुए भाग्यश्री ने कहा, ‘मैं काफी यंग थी और बहुत प्यार में थी। मैं शादी करके परिवार शुरू करना चाहती थी। मुझे लगता है यही हर लड़की का सपना होता है। जब फिल्म रिलीज हुई तो मैं शादीशुदा थी और प्रेग्नेंट थी क्योंकि तब शूट होने और फिल्म के रिलीज में काफी समय लगता था। उस वक्त 20 साल की उम्र में मुझे चुनना था या तो प्यार को या फिर प्यार भूलकर फिल्मों में काम करना। उस वक्त दोनों का साथ होना मुश्किल था।’

इसके बाद भाग्यश्री ने फिर कुछ फिल्मों में काम किया, लेकिन सिर्फ अपने पति के अपोजिट जैसे रैद में है बुलबुल, पायल और त्यागी।

पति के साथ फिल्मों में नहीं किया गया पसंद भाग्यश्री ने इस पर कहा, ‘मेरे पास कोई आया था और कहा कि वह मेरे और मेरे पति के साथ फिल्म बनाना चाहते हैं। मैंने सोचा क्यों नहीं। यह तो सबसे आसान चीज है करने के लिए। मैंने बिल्कुल नहीं सोचा कि दर्शक क्या फील करेंगे। मुझे उसमें पसंद नहीं किया गया, लेकिन कोई बात नहीं। आप जब यंग होते हैं तो बहुत गलती करते हैं और यह उनमें से एक था। हमने साथ में काफी मजे किए और उस चैप्टर को खत्म कर दिया।’

यश चोपड़ा से पड़ थी डांट भाग्यश्री ने यह भी बताया कि उस वक्त मेनस्ट्रीम से दूरी लेने के उनके फैसले से कई बड़े फिल्ममेकर निराश हुए थे। वह बोलीं, ‘मुझे यश जी से डांट पड़ी थी। मनमोहन देसाई ने मुझे कहा था कि भाग्यश्री बस हां बोले और मैं कल तुम्हारे साथ फिल्म अनाउंस करंगा।’

भाग्यश्री को नहीं कोई अफसोस अपने फैसले पर क्या भाग्यश्री को कोई अफसोस है तो इस पर एक्ट्रेस ने कहा, ‘मुझे मेरे फैसलों पर कोई अफसोस नहीं है। लेकिन एक विश है। वे लोग अपने क्राफ्ट के मास्टर थे और उनके साथ काम करके मजा आता। बस अपने फैसलों की वजह से मुझे कुछ दिग्गज फिल्ममेकर्स के साथ काम करने का मौका मैंने खो दिया। लेकिन लाइफ चलती रहती है, आप पीछे नहीं देख सकते।’