भागम भाग 2 को लेकर क्यों निराश हो रहे हैं फैंस? बोले- फिल्म बंद ही कर दो
भागम भाग 2 को लेकर एक बड़ा अपडेट आया है। ये खबर गोविंदा के फैंस को निराश करने वाली है। दरअसल, खबर है कि भागम भाग 2 में गोविंदा की जगह अब द फैमिली मैन वाले मनोज बाजपेयी नजर आएंगे।
साल 2006 में गोविंदा, अक्षय कुमार और परेश रावल की फिल्म भागम भाग आई थी। अब इस फिल्म के सीक्वल को लेकर चर्चा है। भागम भाग 2 के सीक्वल में एक बड़े बदलाव का भी अपडेट है। ये बदलाव गोविंदा के फैंस को निराश करने वाला है। दरअसल, खबर है कि भागम भाग 2 में गोविंदा की जगह मनोज बाजपेयी नजर आएंगे। गोविंदा के फिल्म मेंन होने से उनके फैंस काफी निराश हैं।
भागम भाग 2 में नहीं होंगे गोविंदा?
Variety India की रिपोर्ट के मुताबिक, भागम भाग 2 में अक्षय कुमार और परेश रावल तो भागम भाग 2 में नजर आएंगे, लेकिन गोविंदा की जगह फिल्म में मनोज बाजपेयी नजर आएंगे। रिपोर्ट में आगे कहा कि फिल्म की स्क्रिप्ट में एक फ्रेश स्टोरीलाइ होगी। इस फिल्म का शूट अगले महीने से मुबंई में शुरू होगा।
क्या बोले सोशल मीडिया यूजर्स
भागम भाग 2 में गोविंदा के नहीं होने पर गोविंदा के फैंस ने निराशा व्यक्त की है। रेडिट पर एक यूजर ने लिखा- गोविंदा के बिना कैसे चलेगी यार। मनोज बाजपेयी ने तो शायद जापान भी देखा होगा। एक दूसरे यूजर ने लिखा- सॉरी, लेकिन गोविंदा के जैसी कॉमेडी मनोज बाजपेयी कभी नहीं कर सकेंगे। एक ने लिखा- ठीक है, मनोज भी करलेगा अपनी स्टाइल से। एक ने लिखा- मैं गोविंदा को ऑन स्क्रीन पर मिस करता हूं। एक ने लिखा- अच्छो होगा कि अगर भागम भाग 2 को बंद कर दिया जाए, क्योंकि गोविंदा के बिना कोई फिल्म ही नहीं है।
2006 में रिलीज हुई थी भागम भाग
भागम भाग 2 की बात करें तो फिल्म साल 2006 में आई फिल्म भागम भाग का सीक्वल है। भागम भाग एक कॉमेडी थ्रिलर फिल्म है। इस फिल्म का निर्देशन प्रियदर्शन ने किया है और इसे नीरज वोरा ने लिखा है। फिल्म में जैकी श्रॉफ और लारा दत्ता भी नजर आए हैं।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
