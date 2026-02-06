'बड़े स्केल पर वो...', निरहुआ ने बताया क्यों भोजपुरी सिनेमा को नहीं मिल रही पहचान?
भाभी जी घर पर हैं फिल्म आज यानी 6 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कैसा करेगी इससे जानने में अभी वक्त लगेगा, लेकिन इस बीच फिल्ममें नजर आए निरहुआ ने भोजपुरी सिनेमा को लेकर बात की है।
भाभी जी घर पर हैं सिनेमाघरों में आज यानी 6 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। भाभी जी घर पर हैं में भोजपुरी स्टार निरहुआ भी अहम रोल निभा रहे हैं। निरहुआ एक भोजपुरी स्टार हैं और ये उनकी दूसरी हिंदी फिल्म है। फिल्म की रिलीज के बीच निरहुआ ने भोजपुरी सिनेमा को लेकर बात की है। उन्होंने बताया क्यों भोजपुरी सिनेमा क्यों पिछड़ रहा है। उन्होंने बताया कि भोजपुरी सिनेमा अब भी बजट की कमी से जूझ रहा है।
भोजपुरी सिनेमा के पास है बजट की दिक्कत
जूम से खास बातचीत में निरहुआ ने इस बारे में बात की कि क्यों तेलुगु सिनेमा को ग्लोबल लेवल पर पहचान मिल रही है और वहीं, भोजपुरी सिनेमा की लोकप्रियता होने के बाद भी उसे उस तरह की पहचान नहीं मिल रही है। निरहुआ ने कहा, "वो फिल्म के बजट का भी दायरा होता है। अगर फिल्म का बजट बहुत ज्यादा है तो बड़े स्केल पर वो फिल्में बना पाते हैं। भोजपुरी में वो नहीं है। बजट की लिमिट है।
भाभी जी घर पर हैं फिल्म पर क्या बोले निरहुआ
इस दौरान निरहुआ ने भाभी जी घर पर हैं पर भी बात की। उन्होंने कहा कि ये फिल्म भारत के सभी दर्शकों को पसंद आएगी। उन्होंने कहा, “चाहे वो मराठी हो, पंजाबी हो, तेलुगु हो, तमेलियन हो या हिंदी हो, सबको पसंद आएगी ऐसी फिल्म है भाभी जी घर पर हैं।”
भाभी जी घर पर हैं पर बन गई फिल्म
भाभी जी घर पर हैं 2 में निरहुआ, रवि किशन, मुकेश तिवारी, आसिफ शेख, रोहिताश्व गौड़ और शुभांगी अत्रे जैसे कलाकार नजर आएंगे। भाभी जी घर पर हैं इसी नाम के टीवी शो पर बनी फिल्म है। भाभी जी घर पर हैं शो की बात करें तो ये टीवी के सबसे पॉपुलर शोज में से एक हैं। शो का पहला एपिसोड साल 2015 में रिलीज हुआ था। इस शो की आईएमडीबी रेटिंग 8.6 है।
