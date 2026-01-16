भाभी जी घर पर हैं फिल्म में हॉरर वाला ट्विस्ट, अंगूरी भाभी के लिए नए आशिक की एंट्री

संक्षेप: भाभी जी घर पर हैं: फन ऑन द रन का ट्रेलर रिलीज हो गया है। ट्रेलर से साफ है फिल्म में हंसी के साथ-साथ हॉरर का डोज भी मिलेगा। वहीं, फिल्म में अंगूरी भाभी के एक नए आशिक की भी एंट्री हुई है।

भाभी जी घर पर हैं: फन ऑन द रन फिल्म का फैंस को बेसब्री से इंतजार है। फैंस की ये बेसब्री और बढ़ गई है क्योंकि फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। ट्रेलर से साफ है कि बड़ी स्क्रीन पर फिल्म के किरदार धमाल मचाने वाले हैं। हंसी के साथ-साथ फिल्म में हॉरर वाला ट्विस्ट भी है। अंगूरी भाभी का नया आशिक भी दर्शकों को खूब हंसाने वाला है। आइए जानते हैं ट्रेलर में क्या-क्या।

तिवारी और मिश्रा का वही पुराना अंदाज जी स्टूडियोज ने फिल्म का आधिकारिक ट्रेलर रिलीज कर दिया है। ट्रेलर में मनमोहन तिवारी और विभुति नारायण मिश्रा अपने पुराने अंदाज में ही नजर आए हैं। ट्रेलर की शुरुआत में तिवारी और मिश्रा से होती है। दोनों पूछते हैं भाभी जी घर पर हैं? इस ट्रेलर में आपको कॉमेडी के साथ थोड़ा-थोड़ा वलगैरिटी का टच भी मिलेगा।

शो से कैसे अलग होगी भाभी जी घर पर हैं फिल्म? ट्रेलर में टीवी शो वाला ही एंगल दिखाया गया है। तिवारी जी की नजर अनीता भाभी पर है। वहीं, मिश्रा जी की नजर अंगूरी भाभी पर है। हालांकि, सीरियल से अलग इस फिल्म में अनीता और अंगूरी भाभी के दो नए आशिकों की भी एंट्री होगी।

भाभी जी के आशिक मचाएंगे बवाल अंगूरी भाभी और अनीता भाभी के ये नए आशिकों के किरदार कोई और नहीं बल्कि रवि किशन और मुकेश तिवारी निभाएंगे। रवि किशन अंगूरी भाभी के आशिक का किरदार निभाएंगे। ट्रेलर में रवि किशन कहते सुनाई पड़ते हैं कि वो अंगूरी से शादी करके रहेंगे। वहीं, मुकेश तिवारी का किरदार अनीता भाभी से शादी करना चाहेगा।

हॉरर कॉमेडी वाला ट्विस्ट ट्रेलर से जो समझ आता है वो ये है कि फिल्म के कुछ हिस्से ऋषिकेश में शूट हुए हैं। वहीं, इस फिल्म में हंसी के साथ-साथ हॉरर कॉमेडी वाला तड़का भी मिलेगा। ट्रेलर में दिखाया गया है कि अंगूरी भाभी के अंदर भूत आएगा और फिर वो जो मिश्रा जी की हालत करेंगी वो आपको पक्का हंसाएगा।