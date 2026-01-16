Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडBhabhi Ji Ghar Par Hain Fun on the run Movie Trailer Out Ravi Kisan wanting to marry angoori bhabhi ghost twist added
भाभी जी घर पर हैं फिल्म में हॉरर वाला ट्विस्ट, अंगूरी भाभी के लिए नए आशिक की एंट्री

भाभी जी घर पर हैं फिल्म में हॉरर वाला ट्विस्ट, अंगूरी भाभी के लिए नए आशिक की एंट्री

संक्षेप:

भाभी जी घर पर हैं: फन ऑन द रन का ट्रेलर रिलीज हो गया है। ट्रेलर से साफ है फिल्म में हंसी के साथ-साथ हॉरर का डोज भी मिलेगा। वहीं, फिल्म में अंगूरी भाभी के एक नए आशिक की भी एंट्री हुई है। 

Jan 16, 2026 06:04 pm ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

भाभी जी घर पर हैं: फन ऑन द रन फिल्म का फैंस को बेसब्री से इंतजार है। फैंस की ये बेसब्री और बढ़ गई है क्योंकि फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। ट्रेलर से साफ है कि बड़ी स्क्रीन पर फिल्म के किरदार धमाल मचाने वाले हैं। हंसी के साथ-साथ फिल्म में हॉरर वाला ट्विस्ट भी है। अंगूरी भाभी का नया आशिक भी दर्शकों को खूब हंसाने वाला है। आइए जानते हैं ट्रेलर में क्या-क्या।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

तिवारी और मिश्रा का वही पुराना अंदाज

जी स्टूडियोज ने फिल्म का आधिकारिक ट्रेलर रिलीज कर दिया है। ट्रेलर में मनमोहन तिवारी और विभुति नारायण मिश्रा अपने पुराने अंदाज में ही नजर आए हैं। ट्रेलर की शुरुआत में तिवारी और मिश्रा से होती है। दोनों पूछते हैं भाभी जी घर पर हैं? इस ट्रेलर में आपको कॉमेडी के साथ थोड़ा-थोड़ा वलगैरिटी का टच भी मिलेगा।

शो से कैसे अलग होगी भाभी जी घर पर हैं फिल्म?

ट्रेलर में टीवी शो वाला ही एंगल दिखाया गया है। तिवारी जी की नजर अनीता भाभी पर है। वहीं, मिश्रा जी की नजर अंगूरी भाभी पर है। हालांकि, सीरियल से अलग इस फिल्म में अनीता और अंगूरी भाभी के दो नए आशिकों की भी एंट्री होगी।

ये भी पढ़ें:एडल्ट कॉमेडी की तरह शुरू हुआ था भाभी जी घर पर हैं, शो पर क्य बोले रोहिताश्व?

भाभी जी के आशिक मचाएंगे बवाल

अंगूरी भाभी और अनीता भाभी के ये नए आशिकों के किरदार कोई और नहीं बल्कि रवि किशन और मुकेश तिवारी निभाएंगे। रवि किशन अंगूरी भाभी के आशिक का किरदार निभाएंगे। ट्रेलर में रवि किशन कहते सुनाई पड़ते हैं कि वो अंगूरी से शादी करके रहेंगे। वहीं, मुकेश तिवारी का किरदार अनीता भाभी से शादी करना चाहेगा।

ये भी पढ़ें:भाभी जी घर पर हैं से पहले इस 8.6 रेटिंग वाले शो पर बनी थी मूवी, BO पर ऐसा था हाल

हॉरर कॉमेडी वाला ट्विस्ट

ट्रेलर से जो समझ आता है वो ये है कि फिल्म के कुछ हिस्से ऋषिकेश में शूट हुए हैं। वहीं, इस फिल्म में हंसी के साथ-साथ हॉरर कॉमेडी वाला तड़का भी मिलेगा। ट्रेलर में दिखाया गया है कि अंगूरी भाभी के अंदर भूत आएगा और फिर वो जो मिश्रा जी की हालत करेंगी वो आपको पक्का हंसाएगा।

फिल्म की कास्ट की बात करें तो इस फिल्म में रवि किशन, मुकेश तिवारी, शुभांगी आत्रे, विदिशा श्रीवास्तव और योगेश त्रिपाठी जैसे कलाकार नजप आएंगे। फिल्म 6 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey
हर्षिता पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं। उन्हें पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है। इससे पहले वह आज तक में काम कर चुकी हैं। एंटरटेनमेंट के अलावा मेंटल हेल्थ की खबरों में रुचि रखती हैं। काम से इतर वह अपना अधिकांश वक्त फिल्में देखने में बिताती हैं। और पढ़ें
'Bhabhi Ji Ghar Par Hain

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।